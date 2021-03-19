Tarihçi Mehmet Genç son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Tarihçi Mehmet Genç son yolculuğuna uğurlandı

19.03.2021 15:11

Tedavi gördüğü hastanede 87 yaşında hayatını kaybeden Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi tarihçi Dr. Mehmet Genç, son yolculuğuna uğurlandı.

Tedavi gördüğü hastanede 87 yaşında hayatını kaybeden Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi tarihçi Dr. Mehmet Genç, son yolculuğuna uğurlandı.

1,5 yıldır akciğer kanseri tedavisi gördüğü Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitiren tarihçi Dr. Mehmet Genç için Fatih Camisi'nde cuma namazına müteakip cenaze namazı kılındı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya burada merhumun kızları Elif Süreyya Genç ve Zeynep Genç Sarı ile yakınlarına taziyelerini iletti.

Cenaze namazında Şentop ve Kalın'ın yanı sıra AK Parti İstanbul Milletvekilleri Mustafa Demir ve Hasan Turan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, Mehmet Genç'in 30 yıllık öğrencisi Prof. Dr. Fehmi Yılmaz ve sevenleri saf tuttu.

TBMM Başkanı Şentop, cenaze namazının ardından yaptığı konuşmada, Yahya Kemal Beyatlı'nın "Rubai" adlı şiirini okudu.

Mehmet Genç'in kişisel olarak cenazede bulunan pek çok kişinin ve bir bütün olarak milletin üzerinde emekleri bulunduğunu dile getiren Şentop, şunları kaydetti:

"Hocamız sadece bütün hayatını bir ilim sevdasına, ilim aşkına vermişti. Bütün hayatı ilmi ve hakikati elde etmek için geçti. Son bir buçuk yıldır ağır bir tedavi görüyordu. O esnada da birçok arkadaşımız şahittir, tetkiklerini, araştırmalarını, çalışmalarını, okumasını, yazmasını devam ettirdi. Yeri doldurulamayacak bir alimdir. Bizim zihniyet dünyamızdaki büyük boşluğu, bir hafıza kaybını doldurmak için bir ibadet aşkıyla şevkiyle çalıştı. Allah rahmet eylesin. Hakkımızı helal eder miyiz diye hocamız sordu ama hocamızın bizim üzerimizde hakkı var. İnşallah o da haklarını bize ve milletimize bağışlar. Allah'tan rahmet diliyorum, mekanı cennet olsun, makamı ali olsun."

Fatih Camisi Haziresi'nde toprağa verilen Mehmet Genç'in tabutuna TBMM Başkanı Şentop, İstanbul Valisi Yerlikaya, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın da omuz verdi.

Törene, Cumhurbaşkanlığının yanı sıra İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve Marmara Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanlığı çelenk gönderdi.

"Ülke çok büyük bir değerini kaybetti"

Mehmet Genç'in kızı Elif Süreyya Genç, tören öncesinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Babam bütün ömrünü ilme, tarih bilimine adadı. Bütün çalışmalarını bu uğurda yaptı. Yeri doldurulamayacak bir alim olduğuna inanıyorum. Allah mekanını cennet eylesin" dedi.

Babasının hastalığının son günlerde ilerlediğini aktaran Genç, "Hocalarımız, hekimlerimiz çok uğraştılar. Allah onlardan da razı olsun. Maalesef kurtaramadık. Emr-i Hak geldi. Allah'ın takdiri bu kadarmış." ifadesini kullandı.

Mehmet Genç'in kızı Zeynep Genç Sarı ise "Hepimizin başı sağ olsun. Babam çok büyük bir ilim adamıydı. Baba olarak zaten mükemmel bir babaydı ama aynı zamanda onun asıl özelliği çok büyük bir ilim adamı, Türk İslam medeniyetine, Osmanlı tarihine çok büyük katkıları olmuş çok müthiş bir alim olmasıydı, bir dehaydı. Onun yeri hiçbir zaman doldurulamaz. Başımız sağ olsun, ülke çok büyük bir değerini kaybetti.

Öğrencilerinin onun gösterdiği yoldan gidip, onun çalışmalarını taçlandırıp daha da ilerleteceklerine inanıyorum. Allah böyle takdir etti. Keşke daha uzun yaşasaydı, daha çok şeyler paylaşabilseydi, öğretebilseydi." değerlendirmesinde bulundu.

Genç'in özgeçmişi

1934'te Artvin Arhavi'de dünyaya gelen Genç, İstanbul'da Haydarpaşa Lisesi'ni 1953'te, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye ve İktisat Bölümü'nü 1958'de bitirdi.

1960 yılında girdiği İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Türk İktisat Tarihi Enstitüsü'nde "İktisat Tarihi" asistanı olarak Ömer Lütfi Barkan'ın yanında çalıştı.

1983 yılında Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nde öğretim görevlisi olarak çalışmaya başladı. Marmara Üniversitesi Tarih Bölümü'nde emekli oluncaya kadar pek çok öğrenci yetiştirdi.

Osmanlı İktisat Tarihi üzerine lisans ve lisansüstü düzeyde dersler verdi. 1999 yılında emekli olduktan sonra İTÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü'nde, İstanbul Bilgi Üniversitesi Tarih Bölümü'nde, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü'nde ve İstanbul Şehir Üniversitesi İnsani Bilimler Fakültesi Tarih Bölümü'nde lisans ve lisansüstü dersler verdi.

Mehmet Genç'in Osmanlı ekonomisi üzerine yayınladığı pek çok makalesi İngilizce, Fransızca, Arapça ve Yunanca gibi pek çok dile çevrilerek tekrar basıldı.

Tebliğ ve makalelerinin önemli bir bölümü bazı ilavelerle "Osmanlı İmparatorluğu'nda Devlet ve Ekonomi" adıyla Ötüken Yayınevi'nden 2000 yılında kitap olarak yayınlandı. 2006 yılında Erol Özvar'la birlikte Osmanlı bütçelerini yayına hazırladıkları eser "Osmanlı Maliyesi Kurumlar ve Bütçeler" adıyla neşr edildi.

Mehmet Genç, 2015 yılında sosyal bilimler ve tarih alanında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülüne layık görülmüştü.

Tarihçi Mehmet Genç son yolculuğuna uğurlandı
Tarihçi Mehmet Genç son yolculuğuna uğurlandı
Tarihçi Mehmet Genç son yolculuğuna uğurlandı
Tarihçi Mehmet Genç son yolculuğuna uğurlandı
Tarihçi Mehmet Genç son yolculuğuna uğurlandı
Tarihçi Mehmet Genç son yolculuğuna uğurlandı
Tarihçi Mehmet Genç son yolculuğuna uğurlandı
Tarihçi Mehmet Genç son yolculuğuna uğurlandı

Marmara Üniversitesi, Mehmet Genç, İstanbul, Mevla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tarihçi Mehmet Genç son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


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