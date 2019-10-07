Tarihçi Mustafa Armağan'nın acı kaybı
1 saat önce
Tarihçi-yazar Mustafa Armağan'ın annesi Mühibe Armağan vefat etti.
Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 03:40 Kaynak: İHA
Tarihçi-yazar Mustafa Armağan'ın annesi Mühibe Armağan vefat etti.
Bursa'da kaldığı hastanede bir süredir tedavi gören 84 yaşındaki Mühibe Armağan, dün sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Mühibe Armağan, Emir Sultan Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Emir Sultan Mezarlığına'da defnedildi. Cenazeye Mustafa Armağan'ın yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. - BURSA
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