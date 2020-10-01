Tarihçi Ortaylı'dan İğneada Belediye Başkanı Işık'a ziyaret - Son Dakika

Tarihçi, yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, İğneada Belediye Başkanı Tahir Işık'ı ziyaret etti.

Ortaylı, ziyarette, beldenin doğal güzellikleri ve tarihi hakkında Işık'tan bilgi aldı.

Ziyarette bir konuşma yapan Ortaylı, tavsiye üzerine ziyaret ettiği İğneada beldesini çok beğendiğini söyledi.

Beldenin bir birinden güzel doğal harikalarına hayran kaldığını ifade eden Ortaylı, gezdiği yerlerin kendisini adeta büyülediğini belirtti.

Ortaylı, sağlık sorunları olduğunu bildirerek, "Sağlığım için buraya yerleşmeyi düşünebilirim. Buranın bana çok iyi geleceğine inanıyorum." dedi.

Işık da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.