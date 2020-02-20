Tarihçi Prof. Dr. Kemal Karpat ölüm yıl dönümünde anıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tarihçi Prof. Dr. Kemal Karpat ölüm yıl dönümünde anıldı - Son Dakika

Tarihçi Prof. Dr. Kemal Karpat ölüm yıl dönümünde anıldı

8 saat önce

Prof. Dr. Kemal Karpat, vefatının birinci yılında İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Fatih Belediyesinin desteğiyle düzenlenen programda anıldı.

Tarihçi Prof. Dr. Kemal Karpat ölüm yıl dönümünde anıldı, System.String[]

Prof. Dr. Kemal Karpat, vefatının birinci yılında İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Fatih Belediyesinin desteğiyle düzenlenen programda anıldı.

Fatih Camisi haziresinde, Karpat'ın yakınları, öğrencileri ve sevenlerinin katıldığı anmada konuşan İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Mümin Yıldıztaş, yazdıkları, kitapları, makaleleri ve araştırmalarıyla Türk tarihine önemli katkılarını olan büyük tarihçi Prof. Dr. Kemal Karpat'ın kabri başında onu anmak için bulunduklarını kaydetti.

Yıldıztaş, "Prof. Dr. Kemal Karpat bize, Türk milletinin sadece tarih yapan değil aynı zamanda tarihini yazan da bir millet olduğunu gösterdi. Yeni kuşak, yeni nesil ve yeni tarihçiler de bu büyük tarihçilerin izinden devam edeceklerdir. Türk tarihçilerini dünyaya gösterecek nesilleri bekliyoruz." diye konuştu.

Wisconsin Üniversitesi Türkiye Araştırmaları Merkezi Başkanı ve Tarih Profesörü Deniz Balgamış da hocasını anmak için ABD'den geldiğini belirterek, master ve doktor derecelerini Karpat'ın liderliği altında yaptığını anlattı.

Balgamış, şunları söyledi:

"Prof. Dr. Kemal Karpat'la çalışmak ayrıcalıktır. Öğrencilerine karşı çok iyi davranır ancak çok da iyi öğrenmelerini sağlamak için elinden gelen her türlü çabayı gösterir. Master ve doktora yapan çok öğrencisi vardır. Birçoğu Türkiye'de, diğer kısmı ABD'de veya başka memlekette görev yapıyorlar. Hocamızın en büyük ayrıcalığı entelektüel çeşitliliğidir. Bu çeşitliliği size öğretir ve sizden bunun çok daha iyisi bekler. Doktora çalışmanızda verdiğiniz her ödevi hemen kontrol eder ve hiç bekletmez. Kapısı, evi de öğrencilerine açık olmuştur. Kendini hiçbir zaman her şeyi bilen, en iyisini yapmış biri olarak görmezdi. Öğreneceği çok şey olduğunu düşünürdü."

Kemal Karpat, İstanbul, Fatih, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 04:12 Kaynak: AA
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