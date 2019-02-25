Son Dakika Haberleri: Tarihçi Prof. Dr. Kemal Karpat, son yolculuğuna uğurlanıyor

Tarihçi Prof. Dr. Kemal Karpat, son yolculuğuna uğurlanıyor

1 saat önce

Tarih alanında çok sayıda makale ve kitap kaleme alan Prof. Dr. Karpat için İÜ Rektörlük Binası'nda cenaze töreni düzenlendi.

Tarihçi Prof. Dr. Kemal Karpat, son yolculuğuna uğurlanıyor, System.String[]
Tarih alanında çok sayıda makale ve kitap kaleme alan Prof. Dr. Karpat için İÜ Rektörlük Binası'nda cenaze töreni düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 01:15 

Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomi
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