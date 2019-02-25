Tarihçi Prof. Dr. Kemal Karpat, son yolculuğuna uğurlanıyor
1 saat önce
Tarih alanında çok sayıda makale ve kitap kaleme alan Prof. Dr. Karpat için İÜ Rektörlük Binası'nda cenaze töreni düzenlendi.
Tarih alanında çok sayıda makale ve kitap kaleme alan Prof. Dr. Karpat için İÜ Rektörlük Binası'nda cenaze töreni düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan
da katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 01:15
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