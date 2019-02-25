Tarihçi Prof. Dr. Kemal Karpat, Son Yolculuğuna Uğurlandı

ABD
'de tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle 96 yaşında hayatını kaybeden Prof. Dr. Kemal Karpat
, son yolculuğuna uğurlandı. Fatih
Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, Cumhurbaşkanı
Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti
Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş
, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül
, eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu
, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın
, Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver
, CHP İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu
ile Karpat'ın yakınları ve çok sayıda kişi katıldı. MHP
Genel Başkanı Devlet Bahçeli
, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım
da törene çelenk gönderdi.
Karpat'ın cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından, Fatih Camisi haziresine defnedildi.
Kemal Karpat
Prof. Dr. Kemal Karpat, Romanya Dobruca
'da 15 Şubat 1923'te dünyaya geldi.
Lisans derecesini İstanbul Üniversitesi
Hukuk Bölümü'nden 1947'de alan Kemal Karpat, yüksek lisansını Washington Üniversitesi
Siyasi Bilimler, doktorasını ise New York Üniversitesi
Siyasal ve Sosyal Bilimler'de 1957'de tamamladı.
Karpat, Birleşmiş Milletler
Ekonomik ve Sosyal Konseyi'ndeki görevinin ardından, Montana
State, New York
, Princeton, Bilkent, Ortadoğu Teknik, Ankara
, Harvard, John Hopkins
, Colombia
üniversiteleri ve Ecole des Hautes Etudes en Science Sociales gibi eğitim kurumlarında öğretim üyeliği ve yöneticilik yaptı. Wisconsin Üniversitesi
Ortadoğu Çalışmaları Bölüm Başkanlığını ve The Turkish Studies Association ile Türk Araştırmaları Kurumu'nun direktörlüklerini yürüten Karpat, Orta Asya
Çalışmaları Derneği'nin kurucu başkanlığından sonra Wisconsin Üniversitesi Orta Asya Çalışmaları Programı'nın da koordinatörlüğünü üstlendi.
Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü ve TBMM Onur Ödülü
gibi birçok ödül alan Karpat'ın tarih alanında çok sayıda makale ve kitabı bulunuyor.