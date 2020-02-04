Tarihçi Prof. Dr. Ortaylı, Maraş'ın Kurtuluş Savaşı'ndaki yerini anlattı - Son Dakika

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilen Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı etkinlikleri kapsamında, "Maraş Milli Mücadelesinin Kurtuluş Savaşı'ndaki Yeri" konulu konferans verdi.

Ortaylı, Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde düzenlenen konferansta, Kahramanmaraş'ın kültürel hafızası olan bir şehir olduğunu söyledi.

Kentin kurtuluşunda 11-12 Şubat'ta başlayan "Bayrak Olayı"nın önemine dikkat çeken Ortaylı, kentin destansı kurtuluş mücadelesinin Kurtuluş Savaşı açısından önemine değindi. Ortaylı, şöyle devam etti:

"Bu İstiklal Savaşı'nın başlangıcını ve zaferle yükselişini temsil eden bir tarihtir. Bu şehre kutlu olsun. Ebedi bir nişanedir. Sonrasında Antep ve Urfa'nın savunması da başarıyla bitmiştir. Maraş, Antep ve Urfa'da Osmanlı İmparatorluğu'nun büyük Halep vilayetinin en önemli parçasında Fransa kendisine istikbal olmadığını ve Anadolu kıtasında hiçbir hisseye sahip olamayacağını anlayarak geri çekilmiştir."

Ortaylı, Maraş'ın uzun tarihi boyunca sürekli imparatorluklar arasında el değiştiren bereketli bir bölge olduğunu vurguladı.

Kahramanmaraş'ın hem kültürel hem de ticari alandaki zenginliğine dikkati çeken Ortaylı, şöyle devam etti:

"Her türlü siyasetin üstünde bir zenginliktir Kahramanmaraş. Mühim olan buranın yaşaması, refahının devam etmesi, kültürel kimliğinin korunmasıdır. Gerisi her şey boştur. Gelir geçer ama kalıcı olan budur. Buradan kaç yüz devlet geçmiş. Onu bırakın bin yıldır Türk devletlerinin bile içinden hangi idareler gelmiş geçmiş. Bazen isimlerini siz bile şaşırırsınız. Ama birşey kalmış. Baktığın zaman bin yıllık bir kültürü görüyorsun. Bu kalıntıyı görüyorsun. Bu hep kalır mı? Yok. Silinip gidebilir. Ruhu duymaz kimsenin. Bugün Avrupa kültürü bile gidiyor dikkat etmediğin takdirde. Asıl dikkat edilecek şey kültürel dokudur. Onun savunulması ve korunmasıdır."

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 12 Şubat tarihinde, Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı etkinliklerine katılacağını belirtti.