Tarihçi-yazar İlber Ortaylı İnebolu'da konferans verdi - Son Dakika
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Tarihçi-yazar İlber Ortaylı İnebolu'da konferans verdi

19.05.2022 00:14
Tarihçi-yazar İlber Ortaylı İnebolu'da konferans verdi

Tarihçi-yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde konferans verdi.

Tarihçi-yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde konferans verdi.

İnebolu Belediyesince 25 Ağustos Spor Salonu'nda düzenlenen "Milli Mücadele'de İnebolu'nun Yeri ve Önemi" konferansında konuşan Ortaylı, İnebolu'ya ilk kez 25 yaşında geldiğini söyledi.

İnebolu'nun Kurtuluş Savaşı'ndaki önemine işaret eden Ortaylı, "Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktığı Bandırma Vapuru 17 Mayıs 1919 gecesi İnebolu açıklarına ulaştı ancak hava muhalefeti nedeniyle sahile yanaşamadı. Buraları tetkik etmek istiyor. Burada durmak istiyor. Çünkü belli ki işe başladığı zaman burası ona başka türlü yarayacak. İnebolu'nun İstiklal Harbi'ndeki mevkii belli." dedi.

Konferansın sonunda Kaymakam Ahmet Vezir Baycar ve Belediye Başkanı Mustafa Huner Özay tarafından Ortaylı'ya teşekkür edilerek plaket takdim edildi.

Ortaylı, daha sonra İnebolu Belediyesi Kent Müzesi ve İnebolu Türk Ocağı İstiklal Yolu Müzesi'ni gezdi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tarihçi-yazar İlber Ortaylı İnebolu'da konferans verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tarihçi-yazar İlber Ortaylı İnebolu'da konferans verdi - Son Dakika
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