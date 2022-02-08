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Tarihçi, yazar Yılmaz Öztuna, Esenler'de anılacak - Son Dakika

Tarihçi, yazar Yılmaz Öztuna, Esenler'de anılacak

08.02.2022 18:21
Tarihçi, yazar Yılmaz Öztuna, Esenler'de anılacak

Tarihçi, yazar ve Türk musiki uzmanı Yılmaz Öztuna, vefatının 10. yılında Esenler Belediyesi tarafından düzenlenen panelle anılacak.

Tarihçi, yazar ve Türk musiki uzmanı Yılmaz Öztuna, vefatının 10. yılında Esenler Belediyesi tarafından düzenlenen panelle anılacak.

Esenler Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, "Vefatının 10. Yılında Yılmaz Öztuna" paneli yarın 19.00'da Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Moderatörlüğünü Türkiye Gazetesi Haber Müdürü Fatih Selek'in yapacağı programda, Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Satan, Türkiye Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İsmail Kapan ve Türkiye Gazetesi Yazarı Rahim Er, bir dönem Türkiye Gazetesi başyazarı olan Öztuna ile anılarını anlatacak.

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Türkiye Gazetesi, Esenler, Musiki, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tarihçi, yazar Yılmaz Öztuna, Esenler'de anılacak - Son Dakika


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