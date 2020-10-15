Tarihçi Yüksel: Ermenilerin Azerbaycan'da sivillere saldırısı 102 yıl önceyi hatırlatıyor - Son Dakika

ATATÜRK Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyesi ve Türk Ermeni İlişkileri Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Dr. öğretim üyesi Mevlüt Yüksel, Azerbaycan'da sivil yerleşim birimlerine saldıran Ermenistan'ın 102 yıl önce Doğu Anadolu'da yaklaşık 1,5 milyon Müslüman Türk'ü katlettiğini söyledi.

Ateşkesi bozan ve yine sivilleri hedef alan Ermeni birliklerinin, Rusya'nın arabuluculuğuyla ateşkes görüşmeleri yapılırken Gence ve yakınlarına düzenlediği füze saldırısında masum insanlar hayatını kaybetti. Ermenistan'ın sivillere yönelik katliamını değerlendiren Atatürk Üniversitesi Türk Ermeni İlişkileri Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Dr. öğretim üyesi Mevlüt Yüksel, Ermenistan'ın tarih boyunca barış yanlısı olmayan politikalar izlediğini söyledi. Sovyet Rusya'nın dağılmasından sonra saldırgan bir politika izleyen Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'ı işgal ettiğini hatırlatan Yüksel, "Dağlık Karabağ'ı işgal ederek sözde bir yönetim teşkil eden Ermeniler, uluslararası hukuku ve savaş hukukunu yok sayarak 26 Şubat 1992 tarihinde 613 Azerbaycan Türk'ünü hunharca katletmek suretiyle bir soykırım gerçekleştirmişlerdir" dedi.