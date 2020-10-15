Tarihçi Yüksel: Ermenilerin Azerbaycan'da sivillere saldırısı 102 yıl önceyi hatırlatıyor - Son Dakika

Tarihçi Yüksel: Ermenilerin Azerbaycan'da sivillere saldırısı 102 yıl önceyi hatırlatıyor

15.10.2020 10:10
Tarihçi Yüksel: Ermenilerin Azerbaycan'da sivillere saldırısı 102 yıl önceyi hatırlatıyor, System.String[]

ATATÜRK Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyesi ve Türk Ermeni İlişkileri Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Dr.

ATATÜRK Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyesi ve Türk Ermeni İlişkileri Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Dr. öğretim üyesi Mevlüt Yüksel, Azerbaycan'da sivil yerleşim birimlerine saldıran Ermenistan'ın 102 yıl önce Doğu Anadolu'da yaklaşık 1,5 milyon Müslüman Türk'ü katlettiğini söyledi.

Ateşkesi bozan ve yine sivilleri hedef alan Ermeni birliklerinin, Rusya'nın arabuluculuğuyla ateşkes görüşmeleri yapılırken Gence ve yakınlarına düzenlediği füze saldırısında masum insanlar hayatını kaybetti. Ermenistan'ın sivillere yönelik katliamını değerlendiren Atatürk Üniversitesi Türk Ermeni İlişkileri Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Dr. öğretim üyesi Mevlüt Yüksel, Ermenistan'ın tarih boyunca barış yanlısı olmayan politikalar izlediğini söyledi. Sovyet Rusya'nın dağılmasından sonra saldırgan bir politika izleyen Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'ı işgal ettiğini hatırlatan Yüksel, "Dağlık Karabağ'ı işgal ederek sözde bir yönetim teşkil eden Ermeniler, uluslararası hukuku ve savaş hukukunu yok sayarak 26 Şubat 1992 tarihinde 613 Azerbaycan Türk'ünü hunharca katletmek suretiyle bir soykırım gerçekleştirmişlerdir" dedi.

MINSK GRUBUNUN HALİ ERMENİSTAN'I CESARETLENDİRDİBölgede yaşananlar üzerine 2007 yılından itibaren devreye uluslararası güçlerin girdiğini belirten Yüksel, "Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) öncülüğünde 1994 yılında Minsk grubu altında bir grup oluşturuldu. Amerika, Rusya ve Fransa'nın öncülüğünde bölgedeki anlaşmazlığı çözmeye yönelik bir çalışma grubu olarak faaliyet göstermiştir. BM Güvenlik Konseyi'nin de bu doğrultuda Ermenistan'ın işgalci olduğuna dair almış olduğu uluslararası kararlar vardır. Minsk grubunun özellikle 2007'den sonra çok aktif bir şekilde faaliyet gösteremediğini görmekteyiz. Minsk grubunun bu atıl vaziyeti Ermenistan'ın saldırgan politikalar izlemesine, Kafkasya'daki barış ve huzur ortamını bozmaya yönelik faaliyetler yürütmesine sebep olmuştur" diye konuştu.'TERÖR EYLEMİ OLARAK DEĞERLENDİRİYORUZ'Azerbaycan ile olan çatışmalarında Ermenistan'ın sürekli olarak uluslararası hukuk ve savaş kurallarını ihlal ederek sivil yerleşim birimlerine füzeyle saldırdığını ifade eden Yüksel, şunları söyledi: "10 Ekim'de yapılan ateşkesin esirlerin ve hayatını kaybeden askerlerin değişimiyle ilgili süreci başlattığı esnada Ermenistan, barış yanlısı politikaları bir tarafa bırakıp olayı terörize ederek sivil yerleşim yerlerine; Gence ve civarına, Mirgeçevir'e füze atışı gerçekleştirdi. Sivilleri vurmak suretiyle ateşkesi bozdu. Ermenistan'ın bu saldırılarını savaş hukuku ve uluslararası hukuk kurallarının hiçbir yerinde konumlandıramadığımız için bir terör eylemi şeklinde değerlendirmek durumunda kalıyoruz."'1,5 MİLYON MÜSLÜMAN TÜRKÜ KATLETTİLER'Ermenistan'ın Azerbaycan'daki sivilleri hedef alan saldırılarını 11 Mart 1918'de Erzurum Yanıkdere'deki 3 bin Müslüman- Türk'ün katledildiği şehitlikte değerlendiren Yüksel, "Burada 1918 yılı başlarında, Ermeni çeteleri tarafından 3 bin Müslüman Türk katledilmiştir. Elinde silahı olmayan sivil ahaliden bahsediyoruz. 1914- 1918 yılları arasında da silahlanarak cephe gerisinde terör eylemleri gerçekleştiren çeteci Ermeniler, bundan 102 yıl önce gerçekleştirdikleri katliamlarda da sivil ahaliyi hedef almışlardır. 1917'de Rusya'da patlak veren ihtilalden sonra Rus askerinin bölgeden çekilmesiyle birlikte harekete geçen Ermeni çeteleri, özellikle 1918 başlarında Doğu Anadolu'nun birçok yerinde büyük katliamlar gerçekleştirmişlerdir. Arşiv kayıtları sadece Erzurum ve çevresinde 9 bin 500- 10 bin civarında Müslüman- Türk'ün Ermeni çeteciler tarafından katledildiği bilgisi vermektedir. Bundan 102 yıl önce Ermeni çeteleri tarafından gerçekleştirilen bu katliamların aynısını Ermenistan, bugün uluslararası hukuku yok sayarak, sivilleri hedef alarak Azerbaycan toprakları üzerinde gerçekleştirmeye çalışıyor. 1918 yılı başlarından Erzincan'dan hareketle Nahçivan'a kadar uzanan bölgeyi Ermeni çetelerinden temizlemek amacıyla hareket eden Kazım Karabekir Paşa idaresindeki Türk ordusunun karşısına çıkamayan Ermeni çeteleri, karşılarına çıkıp savaşmaya cesaret edemedikleri Türk birliklerinin önünden kaçarken, önlerine çıkan yerlerdeki, köylerdeki masum sivil ahaliyi, Müslüman Türk nüfusu katletmek suretiyle acımasız yöntemlerle katletmişlerdir. Ermeni çeteleri, bu katliamlarını 1922 yılına kadar Nahcivan'a dek uzanan coğrafyada devam ettirmişlerdir. Arşiv kayıtlarına baktığımızda yaklaşık 1,5 milyon civarındaki bir Müslüman- Türk nüfusun söz konusu coğrafyada Ermeni çeteleri tarafından 1'nci Dünya Savaşı yıllarında katledildiğini söyleyebiliriz. Katledilen bu nüfusun tamamen sivil ahaliden oluştuğunu da ayrıca belirtmek gerekir. Yani bugün baktığımızda barış yanlısı olmayan Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarında işlemiş olduğu savaş suçunu aslında 1'nci Dünya Savaşı yıllarında Ermeni çeteleriyle Doğu Anadolu'da işlemişlerdi" diye konuştu.'102 YIL ÖNCEKİ TARİH TEKERRÜR EDİYOR'Ermenilerin sivillere saldırısını terör eylemi olarak algılamak gerektiğini vurgulayan Dr. öğretim üyesi Yüksel, "Ermenistan'ın barış yanlısı olmayan politikaları, 1'nci Dünya Savaşı'nda bu coğrafyada, Doğu Anadolu'da gördük. Sivillerin katledilmesinin tarihin tekerrürü olduğunu söyleyebiliriz. Masum ahaliyi, sivil ahaliyi hedef alma noktasında tarihi kayıtlar Ermeni çetecilerinin 1'nci Dünya savaşında aynı yöntemle hareket ettiğini gösteriyor. Ermenilerin bugün de sivilleri acımasız bir şekilde vurması bizi tarihe götürüyor, 102 yıl öncesine götürüyor. Bir tarihçi olarak bu durum ve gördüğümüz manzara bizlere tarihin tekerrürünü hatırlatmış oluyor" dedi.

Tarihçi Yüksel: Ermenilerin Azerbaycan'da sivillere saldırısı 102 yıl önceyi hatırlatıyor
Tarihçi Yüksel: Ermenilerin Azerbaycan'da sivillere saldırısı 102 yıl önceyi hatırlatıyor
Tarihçi Yüksel: Ermenilerin Azerbaycan'da sivillere saldırısı 102 yıl önceyi hatırlatıyor
Tarihçi Yüksel: Ermenilerin Azerbaycan'da sivillere saldırısı 102 yıl önceyi hatırlatıyor
Tarihçi Yüksel: Ermenilerin Azerbaycan'da sivillere saldırısı 102 yıl önceyi hatırlatıyor

Öğretim Üyesi, Azerbaycan, Ermeni, Türk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tarihçi Yüksel: Ermenilerin Azerbaycan'da sivillere saldırısı 102 yıl önceyi hatırlatıyor - Son Dakika

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