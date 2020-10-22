Tarihe 2 milyon 200 bin TL'lik destek - Son Dakika

Pamukkale Üniversitesi Laodikeia Kazı Heyeti ile yapılan protokolle Laodikeia Antik Kenti Kuzey (Kutsal) Agora Batı Portiğinin Kuzey bölümü Pamukkale Belediyesi tarafından restore edilecek. Başkan Örki, "Bu tarihi kazıya biz de 2 milyon 200 bin TL tutarında destek vereceğiz" dedi.

Pamukkale Belediyesi, ilçe genelindeki tarihi değerlere sahip çıkmaya devam ediyor. Daha önce 136 yıllık tarihi Belenardıç Camisinin aslına uygun şekilde restore edilmesi ile ilgili protokole imza atan Pamukkale Belediyesi, şimdi de turizm açısından büyük öneme sahip olan Laodikeia'daki kazılara destek verdi. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Laodikeia Antik Kenti Kuzey (Kutsal) Agora Batı Portiğinin Kuzey bölümü kısmi restorasyon projesi yapım işi ile ilgili olarak Pamukkale Üniversitesi Laodikeia Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek ile protokol imzaladı.

"Bu tür destekleri arttırarak devam edeceğiz"

Protokol töreninde açıklamalarda bulunan Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Pamukkale'nin turizm açısından çok önemli bir yer olduğunu ifade ederek, "İlçemiz tarihi eserleriyle dünyanın sayılı coğrafyalarından biri. Bu coğrafyamız içinde Laodikeia tarihi kentimiz yer alıyor. Pamukkale Üniversitemizin Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek hocamız ekibiyle birlikte uzun zamandır Laodikeia'da tarih ayağa kaldırılmaya çalışılıyor. Pamukkale Belediyesi olarak biz de bu çalışmalara destek vermek istedik. Konuyu belediye meclisimizde de görüşüp 2 milyon 200 bin TL'lik destek verme kararı aldık. Bu konuda bize destek veren Pamukkale Belediyesi Meclis Üyesi arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Pamukkale Belediyesi olarak bu ve benzeri desteklerimizi arttırarak devam ettireceğiz" dedi.

"Laodikeia ayağa kalkacak"

Laodikeia Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek ise 17 yıldır Laodikeia'da çok geniş bir ekiple kazı ve restorasyon çalışmalarını yürüttüklerini ifade ederek, "Bizim yaptığımız çalışmalarda yerel desteklerin önemi çok büyük. Şu anda 12 ay boyunca devam eden çalışmalar içinde 36 bin metrekarelik alan içinde olan Kuzey (Kutsal) Agora Batı Portiği olarak adlandırdığımız devasa bir yapı kompleksinin restorasyonunu Pamukkale Belediyemiz yapacak. Bu protokol sayesinde Laodikeia'nın büyük bir bölümünü ayağa kaldıracağız. Çünkü bu tür destekler sayesinde arkeoloji kazılarımız ilerliyor. Bu anlamlı proje ile bize destek olan Pamukkale Belediye Başkanımız Sayın Avni Örki ve ekibine çok teşekkür ederim" diye konuştu. - DENİZLİ