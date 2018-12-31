Tarihe Atılan İmza: 'Panorama 1326 Bursa'

Henüz kısa bir süre önce hizmete açılmasına rağmen Bursa'da gezilmesi gereken yerler listesinde ilk sırayı şimdiden alan Fetih Müzesi, 45 farklı ülke ve Türkiye'den 110 bin ziyaretçiyi ağırlamayı başardı.

Bursa'nın fethinin 3 boyutlu anlatıldığı Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, dünyanın en büyük tam panoramik müzesi olarak kısa sürede yurt içi ve yurt dışında ilgi odağı olmayı başardı. Tanıtım ziyaretlerinin sürdüğü 2 aylık süre içerisinde müzeyi, dünyanın farklı ülkelerinden birçok kişi görme fırsatı buldu. 42 metre açıklığındaki dev kubbe görenleri büyülerken, ekolojik mimarlık anlayışı da müzeye farklılık katıyor. Fetih Müzesi'nin turizmin yanı sıra tarihi ve kültürel anlamda da Bursa'ya hareketlilik kazandıracağını belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, kısa sürede birçok kişiyi müzede ağırladıklarını kaydetti.

DÜNDAR: "TÜRKİYE'NİN GURURU OLACAK"

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, sadece Bursa'nın değil tüm Türkiye'nin gurur kaynağı olacak bir eseri hayata geçirmiş olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, "Bursa'nın Uludağ, havlu, kestane şekeri gibi meşhur olan değerlerinin yanına Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'ni de ekledik. Artık insanlar Bursa'ya geldiklerinde Fetih Müzesi'ni gezmek istiyorlar. Henüz 2 aydır tanıtım gezilerine açık olan müzemizi şimdiden 100 binin üzerinde insan gezdi. Bakanlarımız, milletvekillerimiz, Makedonya Cumhurbaşkanı, Japonya Kyoto Belediye Başkanı, Bangladeş Savunma Bakanlığı yetkilileri, Dünya Tarihi Kentler Birliği üyeleri, Dünya Panoramalar Birliği üyeleri, STK'larımız, akademik odalar, muhtarlarımız, taksicilerimiz ve sektör temsilcilerimiz gibi yerli ve yabancı ziyaretçilerimiz oldu. Müzeyi ziyaret eden herkes hayran kalarak ayrıldı. İnsanların bu tepkileri de bizlerin ne kadar özel bir eser yapmış olduğumuzu ortaya koyuyor" dedi.

BİR MÜZEDEN ÇOK ÖTESİ

Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, mimari ve sanatsal özelliklerinin yanı sıra kültür merkezi olarak hizmet vermesiyle de dikkat çekiyor. Bünyesinde kurulan 4 bin kitaplı kütüphane Bursa'da önemli kültür noktalarından biri oldu. Bursa araştırmaları, edebiyat, felsefe, din, kültür ve sanat gibi çeşitli türde kitapların yer aldığı kütüphane, 24 kişilik çalışma ve 25 kişilik oturma alanından oluşuyor. Müzedeki 1000 kişi kapasiteli etkinlik alanı tiyatro gösterileri, konferans ve seminerlere ev sahipliği yapıyor.