Tarihe Damga Vuran "TÜRK KADINLARI"
07.03.2021 12:55
Kadınların pasif varlıklar olmadıklarına dair harika örnekler teşkil eden, Türk tarihe damgasını vurmuş kadınları sizler için derledik...
Afife Jale'den Sabiha Gökçen'e, Sabiha Filiz Dinçmen'den Lale Aytaman'a... İlk kadın pilot, gazeteci,hemşire,jet pilotu, tiyatro oyuncusu... 8 Mart vesilesiyle tarihimizin öncü kadınlarını hatırladık....
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