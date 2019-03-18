Tarihe Geçen Maç! 99 Yıl Sonra...
59 dakika önce
İspanya Kadınlar Futbol Ligi'nin 24. haftasında Atletico Madrid'in Barcelona'yı konuk ettiği maçta seyirci rekoru kırıldı.
İspanya
Kadınlar Futbol
Ligi'nin 24. haftasında Atletico Madrid
'in Barcelona
'yı konuk ettiği maçta seyirci rekoru kırıldı. Atletico Madrid'in sahası Wanda Metropolitano Stadı'nda oynanan karşılaşmayı 60 bin 739 kişi tribünden takip etti. Bu taraftar sayısı, kadınlar futbol maçlarında dünya rekoru olarak tarihe geçti. Atletico Madrid Kulübü, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, futbolda kulüpler arasında oynanan kadınlar maçında 99 yıl aradan sonra izleyici rekorunun Wanda Metropolitano Stadı'nda kırıldığı duyuruldu.
Maçı izleyemeye gelen taraftarlara teşekkür eden Atletico Madrid Kulübü, bundan önceki rekorun 1920 yılında Goodison Park Stadı'nda Dick Kerr'e Ladies ile Helen's Ladies kadın takımları arasında oynanan maça ait olduğu bildirildi. Bu maçı 53 bin kişinin izlediği belirtildi. Kadınlar futbolunda geçen yıl Meksika
Kadınlar Ligi finalinde oynanan Monterrey-Tigres maçını 51 bin 211 kişi izlemişti.
Barcelona, deplasmanda karşılaştığı lider Atletico Madrid'i 2-0 yenerek rakibi ile arasındaki puan farkını 3'e indirdi. İspanya Kadınlar Futbol Ligi'nde Atletico Madrid 66 puanla liderliğini sürdürürken, Barcelona 63 puanla 2. sırada yer aldı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 02:25
Galatasaray ve Beşiktaş, Douglas'ın Peşinde
UEFA'dan Ronaldo'ya Soruşturma
Şenol Güneş, 15 Yıl Aradan Sonra Milli Takım Eşofmanlarını Giydi
Valencia'dan Efsaneler Maçı İçin Mehmet Topal'a Davet