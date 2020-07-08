Tarihe geçen sözleşme: 10 yıl 503 milyon dolar

Amerikan Futbolu Ligi (NFL) takımlarından Kansas City Chiefs, oyun kurucusu Patrick Mahomes ile 10 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Şubat ayında, 50 yıl sonra şampiyonluğa ulaşan Chiefs, söz konusu maçın en değerli ismi seçilen ve bu başarıyı yakalayan en genç oyuncu olan 24 yaşındaki yıldızla uzun süren pazarlıklardan mutlu sonla ayrıldı. Mahomes, bonuslarla birlikte 503 milyon dolarlık sözleşmeye imza atarken, bu Kuzey Amerika takım sporlarındaki en pahalı mukavele olarak tarihe geçti.



MEVCUT SÖZLEŞMEYE EK



Bu sözleşme ile Mahomes'un 12 yıl sarı kırmızılı formayı giymesi kesinleşti. Genç oyuncunun hali hazında, 2021 sezonu sonuna kadar devam eden 27.6 milyon dolarlık bir sözleşmesi bulunuyordu. Bu yeni anlaşma ile Mahomes 2031'e kadar Kansas'ta oynayacak. ESPN sözleşme değerinin rakamın 450 milyon dolar olduğunu iletirken oyuncunun menajerlik bonuslarla beraber bu rakamın 503 milyon dolara çıkacağını duyurdu.



YILLIK ÜCRETİ SABİT DEĞİL



Mahomes böylece yıllık 35 milyon dolar kazanan Seattle Seahawks oyun kurucusu Russell Wilson'u geçip NFL'in en çok kazanan ismi oldu. Kuzey Amerika'da bundan önceki en büyük rakamlı sözleşmeyi ise MLB ekiplerinden LA Angels ile 12 yıllığına 426.5 milyon dolarla Mike Trout imzalamıştı. Mahomes 503 milyon doları eşit taksitler halinde almayacak. Örneğin 2021'de taban maaşı 1.5 milyon dolar olurken, bu rakam 2031'de 38 milyon dolara çıkacak.



NFL'DE EN YÜKSEK ORTALAMA ÜCRETLER



Patrick Mahomes Kansas 41.9



Russell Wilson Seattle 35



Ben Roethlisberger Pittsburgh 33.5



Jared Goff LA Rams 33.5



Aaron Rodgers Green Bay 33.5



Carson Wentz Philadelphia 32



DÜNYANIN EN ÇOK MAAŞ ALAN SPORCULARI



Lionel Messi Barcelona 72



Neymar Jr. Paris SG 70.5



Cristiano Ronaldo Juventus 60



Patrick Mahomes Kansas 41.9 (ort.)



Stephen Curry G.State 30.4 (ort.)



Kevin Durant B.Nets 28.9 (ort.)



KUZEY AMERİKA'NIN EN YÜKSEK KONTRATLARI



Patrick Mahomes NFL 12 yıl 503



Mike Trout MLB 12 yıl 426.5



Canelo Alvares Boks 5 yıl 365



Bryce Harper MLB 13 yıl 330



Giancarlo Stanton MLB 13 yıl 325



FALCAO'NUN 59 YILLIK SÖZLEŞMESiNE DENK!



Süper Lig'in yen çok kazanan futbolcusu olan Radamel Falcao'un kazancı bonuslarla birlikte 7.5 milyon Euro'ya (8.4 milyon dolar) çıkabiliyor. Mahomes'un 10 yıllık ücretini Falcao ancak yaklaşık 59 yılda kazanabiliyor.



SÜPER LİG'iN EN YÜKSEK MAAŞLARI



Radamel Falcao 5.6



Sofiane Feghouli 4.2



Fernando Muslera 3.9



Younes Belhanda 3.7



Jose Sosa 3.6



Nabil Dirar 3.3



Domagoj Vida 3.3



