Tarihe geçmeyi hedefleyen milli badmintoncu, çalışmalarını terasta sürdürüyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Tarihe geçmeyi hedefleyen milli badmintoncu, çalışmalarını terasta sürdürüyor - Son Dakika Spor

Tarihe geçmeyi hedefleyen milli badmintoncu, çalışmalarını terasta sürdürüyor

6 saat önce

Tokyo Olimpiyatları'na katılarak Türk badmintonu adına erkeklerde bir ilki gerçekleştirmeyi hedefleyen Emre Lale, çalışmalarına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde evinde devam ediyor.

Tokyo Olimpiyatları'na katılarak Türk badmintonu adına erkeklerde bir ilki gerçekleştirmeyi hedefleyen Emre Lale, çalışmalarına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde evinde devam ediyor.

Hazırlıklarına ara vermeyen milli badmintoncu Emre Lale, bu süreçte formda kalabilmek için evinin terasında çalışmalarını gerçekleştiriyor.

Vatandaşlara evlerinde yapabilecekleri bazı egzersizleri de gösteren 26 yaşındaki Emre, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Karantina sürecinin spora etkisini değerlendirerek sözlerine başlayan milli sporcu, "Karantina süreci hepimizi çok kötü etkiledi. Ancak bunu en iyi şekilde atlatıp tekrar sahalara döneceğimizden şüphemiz yok. Çalışmalarımızı tabii ki kötü etkiledi ancak kendimizi bırakmamamız, salmamamız gerekiyor. Müstakil bir evimiz var. O yüzden biraz şanslıyım. Bahçemiz ve terasımız biraz geniş, orada antrenmanlarımı sürdürüyorum. Umarım en kısa zamanda bunu atlatıp salonlarımıza ineceğimizi düşünüyorum." diye konuştu.

"Üç aya ihtiyacımız var"

Bu sürecin sporcuların performanslarına olumsuz anlamda çok büyük etkisinin olduğunu vurgulayan Emre Lale, sözlerine şöyle devam etti:

"Her gün üçer saatten iki antrenman yapıyorduk. Zamanımızı salonun içerisinde aktif bir şekilde değerlendiriyorduk. Koronavirüsten sonra badminton branşı olarak eski performansımıza kavuşabilmemiz için üç aylık süreye ihtiyacımız var. Umarım bu üç aylık süre bizlere tanınır ve eski performanslarımızı yakalamaya çalışırız. Bu yüzden bize verilecek zaman çok önemli. Umarım bunu en iyi şekilde değerlendirip, eski performansımızı yakalarız."

Emre, karantina sürecini spor dışında kitap okuyup, film ve dizi izleyerek değerlendirdiğini söyledi.

Tarihe geçmek istiyor

Milli sporcu, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın salgın nedeniyle 1 yıl ertelenmesine ilişkin "Çok yerinde bir karar oldu. Dünyaca virüsle savaştığımız süreçte aynı zamanda antrenmanlarımızı devam ettirip psikolojimizi üst seviyede tutmamız imkansızdı. Zorlu bir süreçten geçiyoruz. O yüzden bu kararın çıkmasını zaten biz sporcular olarak bekliyorduk. Erteleme kararı çıktığı için mutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.

Olimpiyatlarda bir ilki gerekleştirmek istediğinin altını çizen Emre, "Badminton branşında olimpiyatlara katılan erkek sporcumuz yok. Bunu başarıp adımı tarihe yazdırmak istiyorum. Elimden gelen her şeyi yapıyorum. Bunun sonucunu da olimpiyatlara giderek alacağımı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Kota sürecinin kendisi adına nasıl ilerlediğini de anlatan milli badmintoncu, "3-4 senemiz çok yoğun bir tempoyla geçiyordu. Son 3-4 ayımız ve 5-6 turnuvamız kalmıştı. Aslında iyi ilerliyordu, olimpiyat vizesi alacağımı düşünüyordum. Bu durumu en güzel şekilde değerlendireceğim." şeklinde görüş belirtti.

"Gençlerde iyi durumdayız"

Türk badmintonunun gelişimine ilişkin görüşlerini paylaşam Emre Lale, şunları kaydetti:

"19 yaşına kadar çok iyi olduğumuzu ama büyükler kategorisinde sıkıntı yaşadığımızı düşünüyorum. Bunun da belli başlı sebepleri var. Alt yaş gruplarına bakılırsa Türkiye, Avrupa'da oldukça iyi, dünyada da söz sahibi. Umarım gençlerdeki bu başarılarımızı büyüklere de yansıtabiliriz. Bunun için neler yapılması gerektiği detaylı bir şekilde araştırılmalı. İyi yoldayız, daha güzel yerlerde olacağımızı düşünüyorum. Biraz sabırlı olmalıyız ve çok çalışmaya devam etmeliyiz."

Koronavirüs salgınına karşı önlem amacıyla "Evde kal" çağrısı da yapan Emre, "Lütfen evlerimizde kalmaya özen gösterelim. Bu süreci en iyi şekilde atlatıp, hayatımıza mutlu bir şekilde devam edelim. Lütfen evinde kal Türkiye." diyerek sözlerini tamamladı.

Tarihe geçmeyi hedefleyen milli badmintoncu, çalışmalarını terasta sürdürüyor

Koronavirüs, Tokyo, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.04.2020 11:17 Kaynak: AA

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