Tarihe geçen görüntü! İstiklal Caddesi'ne girmek için dakikalarca kuyrukta beklediler - Son Dakika

Tarihe geçen görüntü! İstiklal Caddesi'ne girmek için dakikalarca kuyrukta beklediler

03.12.2020 15:22
Tarihe geçen görüntü! İstiklal Caddesi'ne girmek için dakikalarca kuyrukta beklediler, System.String[]

Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul İstiklal Caddesi'ne girebilecek kişi sayısı bugün itibarıyla 7 bin olarak sınırlandırıldı. Üç metrekareye 1 kişinin düşeceği şekilde yapılan düzenleme sonrasında caddeye giriş yapmak için sırasını bekleyen vatandaşların oluşturduğu kuyruk dikkat çekti.

Beyoğlu Kaymakamlığı İlçe Umumi Hıfzısıhha Meclisi dün Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli başkanlığında olağanüstü toplandı. Toplantıda koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbir ve önlemler değerlendirildi. Toplantıda yoğunluğun fazla olduğu Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi için yeni ek tedbirler alındı.

ÜÇ METREKAREYE BİR KİŞİ DÜŞECEK

Buna göre bugün saat 10.00'dan geçerli olmak üzere, İstiklal Caddesi'nin Taksim Meydanı girişinden Tünel Meydanı'na kadar olan 1500 metrelik kısmı, fiziki engellerle kontrol altına alınacak. 21 bin metrekare olan bu kesimde, üç metrekareye bir kişi düşecek şekilde en fazla 7 bin kişi aynı anda bulunabilecek. Caddede kolluk ve zabıtanın mesafe kontrollerinde, belirlenen yoğunluğun aşıldığını tespit etmesi durumunda caddeye girişin durdurulacağı açıklandı.

Tarihe kazınan görüntü! İstiklal Caddesi'ne girmek için dakikalarca sırada beklediler

YÜZ YÜZE GELMEDEN YÜRÜYÜŞ

Öte yandan, kişilerin yürürken yüz yüze gelmelerini engellemek, bulaş riskini azaltmak için İstiklal Caddesi üzerinde tramvay yolu orta nokta alınarak herkes gidiş yönüne göre yolun sağından yürüyecek. Cadde üzerinde sosyal mesafenin azaldığı, toplanmaların olduğu yerlerde bulunanlar kolluk ve zabıta tarafından uyarılacak. İzinli seyyar satış yapan kestaneci, simitçi gibi satıcıların etraflarında sosyal mesafeyi ihlal edecek tarzda birikme ve toplanmalar olduğu takdirde zabıta tarafından esnafa ait tezgah ve araçlar geçici olarak ara sokaklarda uygun noktalara alınacak.

CADDE ÜZERİNDEKİ İŞ YERLERİNDE ÇALIŞANLAR, 7 BİN KİŞİYE DAHİL DEĞİL

İstiklal Caddesi üzerinde faaliyet gösteren 308 iş yerinde 5 binin üzerindeki çalışan, caddeye alınacak 7 bin kişiye dahil edilmedi. Alınan kararın emniyet ve zabıta yayın araçları ile İstiklal Caddesi üzerinde duyurulacağı ve basın yayın kuruluşları ile paylaşılacağı, kararlara uymayanlara ise 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195. Maddesi kapsamında gerekli işlemlerin başlatılacağı belirtildi.

Tarihe kazınan görüntü! İstiklal Caddesi'ne girmek için dakikalarca sırada beklediler

KAÇ KİŞİNİN GİRDİĞİ DRONE'LARLA İZLENECEK

Yeni alınan kararlara ilişkin Hürriyet'e konuşan Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli, şu bilgileri verdi: "Türkiye'nin en kalabalık caddesi olan İstiklal Caddemizde, vaka sayılarındaki artıştan dolayı yeni önlemler aldık. Taksim Meydanı'ndan Tünel Meydanı'na kadar olan kısmında her üç metrekareye bir kişi olacak şekilde, aynı anda 7 bin kişinin caddede bulunabileceği kararını aldık. İstiklal Caddesi'ne bağlanan yolların girişinde polis ekiplerimiz görev alacak. Drone ve gözlem ile yapılan uygulamada, sayı 7 bini gördüğü zaman, bağlantı yollarındaki akışı kesecekler."

CADDEYE GİRİŞ YAPMAK İÇİN KUYRUKTA BEKLEDİLER

Koronavirüs tedbirleri kapsamında bugün başlayan uygulama sonrasında İstiklal Caddesi'nin Tünel girişinde vatandaşlar caddeye giriş yapabilmek için kuyruk oluşturdu. 7 bin kişinin bulunmasına izin verilen caddeye girmek isteyen vatandaşların dakikalarca sırada beklemesi ise tarihe not düşüldü.

Tarihe geçen görüntü! İstiklal Caddesi'ne girmek için dakikalarca kuyrukta beklediler

Mustafa Demirelli, İstiklal Caddesi, Koronavirüs, Beyoğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tarihe geçen görüntü! İstiklal Caddesi'ne girmek için dakikalarca kuyrukta beklediler - Son Dakika


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