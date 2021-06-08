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Tarihe Saygı Yerel Koruma Ödülleri'ne Uluslararası Onur - Son Dakika

Tarihe Saygı Yerel Koruma Ödülleri'ne Uluslararası Onur

08.06.2021 12:22
Tarihe Saygı Yerel Koruma Ödülleri'ne Uluslararası Onur, System.String[]

Dünyanın önemli koruma kurumlarından Avrupa Kültürel Miras Ödülleri'nin jürisi, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin "Tarihe Saygı Yerel Koruma Ödülleri" programını mansiyon ödülüne layık gördü.

Dünyanın önemli koruma kurumlarından Avrupa Kültürel Miras Ödülleri'nin jürisi, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin "Tarihe Saygı Yerel Koruma Ödülleri" programını mansiyon ödülüne layık gördü. Başkan Soyer, "Şehrimize sahip çıkmak şehrimizin tarihine saygı duymaktan, yereli ve kültürü korumaktan geçiyor. Bu anlayışı teşvik etmek için sürdürdüğümüz ödül programımızın ödül alması bizi çok onurlandırdı" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi sürdürdüğü "Tarihe Saygı Yerel Koruma Ödülleri" bu kez İzmir'in gururu oldu. Dünyanın önemli koruma kurumlarından biri olan Europa Nostra Ödülleri'nin (Avrupa Kültürel Miras Ödülleri) jürisi, "Tarihe Saygı Yerel Koruma Ödülleri"ni mansiyon ile onurlandırdı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Büyükşehir Belediyesi'nin kalıcılığını ve etkinliğini kanıtlamış bu programın tarihe katkısı ve başarısı nedeniyle ödüle layık görüldüğünü dile getirerek "Şehrimize sahip çıkmak şehrimizin tarihine saygı duymaktan, yereli ve kültürü korumaktan geçiyor. Bu anlayışı teşvik etmek için sürdürdüğümüz ödül programımızın ödül alması bizi çok onurlandırdı" dedi.

Tarihi Yapıda Yaşam, Tarihi Mekanda Geleneksel Zanaatların Yaşatılması, Basit Onarım, Esaslı Onarım, Emek, Tarihi Çevre ve Kültür Varlıklarını Koruma Dalında Katkı, Tarihi ve Kültürel Miras Konulu Okul Projeleri kategorileri altında gerçekleştirilen "Tarihe Saygı Yerel Koruma Ödülleri", Avrupa'nın sekiz farklı ülkesinden dokuz başarılı miras çalışmasının arasına girdi.

Takdir edilen girişimlere veriliyor

Europa Nostra Ödülleri jürisi adayların miras konuları etrafında bir topluluk oluşturmasını, yerel koruma çabalarının tanınmasını, bölgedeki çok kültürlü mirasın tanıtılmasının yanı sıra gençleri de kültürel miras alanına dahil eden çabaları değerlendirdi.

1978 yılında başladı

Europa Nostra tarafından 1978 yılında başlatılan Europa Nostra Ödülü programı, 2002 yılından bu yana Avrupa Birliği Komisyonu'nun katılımı ile Avrupa Kültürel Miras Ödülü/Europa Nostra Ödülleri olarak devam ediyor. Ödüller; koruma uygulamalarında yüksek standartları, kalitede işçilikleri desteklemek ve kültürel miras konusunda sınır ötesi değişimleri hızlandırmayı amaçlıyor. Başarılı uygulama örneklerinin ortaya çıkarılması ve duyurulması ile bu ödül ayrıca Avrupa'da kültürel mirası koruma alanındaki çabaların ve projelerin arttırılmasını hedefliyor.

Tarihe Saygı Yerel Koruma Ödülleri'ne Uluslararası Onur

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Europa, İzmir, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Tarihe Saygı Yerel Koruma Ödülleri'ne Uluslararası Onur - Son Dakika


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