Tarihe Sprey
2 saat önce
Bursa'nın İznik ilçesinde 3 medeniyete ev sahipliği yapan binlerce yıllık geçmişi bulunan tarihi eserlere sprey boyalarla yazılan çeşitli mesajlar, eserlere zarar veriyor4'üncü yüzyıl Bithynia döneminde inşa edilmeye başlanan ve Roma döneminde genişleyen 4 bin 700 metre uzunluğundaki İznik...
Bursa
'nın İznik
ilçesinde 3 medeniyete ev sahipliği yapan binlerce yıllık geçmişi bulunan tarihi eserlere sprey boyalarla yazılan çeşitli mesajlar, eserlere zarar veriyor
4'üncü yüzyıl Bithynia döneminde inşa edilmeye başlanan ve Roma
döneminde genişleyen 4 bin 700 metre uzunluğundaki İznik surları, 14 metre yüksekliğinde ve 114 burca sahip. Tarihte savaş ve kuşatmalara tanıklık eden İznik surları bugün kendini bilmez kişilerce üzerine boya ile yazı yazılıp tahrip ediliyor. Surlara, sprey boya kullanılarak değişik yazılar yazılıyor.
Sprey boya ile surların tahrip edilmesi çevrecilerle vatandaşların tepkisine neden oluyor. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 12:04 Kaynak: İHA
2 Bin Yıllık Surlara Sprey Boyayla Yazı Yazdılar
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