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Tarihe yolculuk...Baba oğul 60 yılda bin 100 adet pul biriktirdi - Son Dakika

Tarihe yolculuk...Baba oğul 60 yılda bin 100 adet pul biriktirdi

31.05.2021 21:54

Tarihe yolculuk...Baba oğul 60 yılda bin 100 adet pul biriktirdi Elazığ'da baba ile oğlu, bir dönemin vazgeçilmezi olan ancak teknoloji ile birlikte unutulan mektuplarda kullanılan pullardan 60 yıl içerisinde bin 100 adet biriktirerek tarihe yolculuğu önlerine koyan bir koleksiyon oluşturdu.

Tarihe yolculuk...Baba oğul 60 yılda bin 100 adet pul biriktirdi

ELAZIĞ - Elazığ'da baba ile oğlu, bir dönemin vazgeçilmezi olan ancak teknoloji ile birlikte unutulan mektuplarda kullanılan pullardan 60 yıl içerisinde bin 100 adet biriktirerek tarihe yolculuğu önlerine koyan bir koleksiyon oluşturdu.

72 yaşındaki Hamit Bulut, 7 yaşındayken ilk pulunu aldı ve hobi olarak biriktirmeye başladı. Ardından oğlu Mehmet Reşat Bulut'ta babasının izinden giderek hobisini devam ettirdi. Baba oğul, yaklaşık 60 yılda bin 100 pulu bir araya getirerek koleksiyon oluşturdu. Geniş bir yelpazesi bulunan koleksiyonda sanat, politika, şehir, seri, özel gün ve haftalarda çıkartılan, sanatçı ile posta pulları yer alıyor. Bir zamanlar moda olan ve günümüzde teknolojinin gelişmesi ile gözden düşen pullar, adeta dünya tarihine ışık tutuyor. Pullarının bakımın zor olduğunu belirten Mehmet Reşat Bulut, bakım konusunda daha dikkatli ve hassasiyet gösterecek koleksiyonerlere memnuniyetle devredebileceklerini söyledi.

Belediyede tiyatro bölüm Sorumlusu olan Mehmet Reşat Bulut, "Pul koleksiyonu eski zamanlarda daha çok ilgi duyulan bir alandı. Benim babamdan kalan bir anı oldu. Bende bir dönem devam ettirdim. Şuanda pul koleksiyonu gibi işler biraz daha göz ardı edilmektedir. Babamdan kalan 60 yıllık bir hatıra. Ben heyecanla her gün izliyor ve fırsat buldukça toparlamaya çalışıyorum. Babam 1956 yılında daha 7 yaşındayken ilk pulunu almış. Ondan sonra bu onda bir meraka dönüşmüş . Yakın zamana kadarda ulaştığı pulları satın alır veya ulaşmaya çalışırdı. O merak şuanda da bende devam ediyor" dedi.

"Dünya mirasının politik ve halk tarihinin de tanınmasına katkı sağlar"

Şuanda 800 tane tek ve 300 tane de tekrar pulunun bulunduğunu dile getiren Bulut, "Bakımı zor. Koleksiyonerlerin temel probleminin bir tanesi elimizdeki tarihi eserlerini koruyabilmektir. Bunun için çok tedbirli olmak lazım. Biz elimizden geleni yapıyoruz ama bu konuda çok daha hassasiyet geliştirmiş koleksiyonerler var. Her zaman hayranlıkla takip ediyorum. Kategori olarak, sanat, politika, şehir, seri pullar var. Özel gün ve haftalarda çıkartılan pullar var. Sanatçı ve posta pulları var. Posta pulları da kendi içerisinde bir çok türe ayrılıyor. Bu dünya mirasının politik ve halk tarihinin de tanınmasına katkı sağlar. Gönül ister ki ailemizin bir bireyi tarafından bu aktivite devam ettirilsin. Maddi değeri belli seviyelerde belirlenebiliyor. Manevi değeri bana göre paha biçilmez" diye konuştu.

"Hobi sahibi olmak çok önemli ve değerli bir şey"

Koleksiyona maddi değil, manevi bakılması taraftarı olan Bulut, "Günümüzde en çok hayıflandığımız şeylerden birisi eskiden bayramlar nasıl, olaylar, hobiler, kültürel faaliyetler nasıldı diye bakarız. Belki de bunların en net yaşatılabildiği, kültür alış verişinin, kültürel aktivite anlayışının en rahat gözlemlenebildiği yerlerden birisi pul koleksiyonudur. Yeni nesil belki pul koleksiyonunu ile ilgili çok detaylı bilgilere sahip olamaya bilirler ama tavsiye ediyorum insanlar özel hobilere biraz yönelsinler. Hobi sahibi olmak çok önemli ve değerli bir şey. Bizim jenerasyon yaşatıyor, inşallah bizden sonrada bu tür aktiviteler devam eder" şeklinde konuştu.

Pulların ekspertizi ve incelenmesi konusunda iletişime geçenlerin olduğunu aktaran Bulut, "Ama henüz satış aşamasına gelmedik. Satılmadıkça mutlu oluyoruz. Bir anıyı devretmek çok zor ve üzücüdür. Fakat bakım konusunda daha dikkatli ve hassasiyet gösterecek koleksiyoner ile eğer bu konuda bir yolumuz kesişirse memnuniyetle devredebiliriz. Her pul hem kendi içerdiği hikaye açısından hem de kişisel tarihimiz açısında bir anıdır. Babamın 7 yaşında aldığı bir pulu ben bugün 2021 yılında halen görebiliyorsam bu benim bireysel tarihim açısından çok önemli" ifadelerine yer verdi.

Tarihe yolculuk...Baba oğul 60 yılda bin 100 adet pul biriktirdi
Tarihe yolculuk...Baba oğul 60 yılda bin 100 adet pul biriktirdi
Tarihe yolculuk...Baba oğul 60 yılda bin 100 adet pul biriktirdi
Tarihe yolculuk...Baba oğul 60 yılda bin 100 adet pul biriktirdi

Elazığ, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Tarihe yolculuk...Baba oğul 60 yılda bin 100 adet pul biriktirdi - Son Dakika


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