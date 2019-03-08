Hürriyet Kitap, 8 Mart Kadınlar Günü'nde tarih sahnesinde var olan ve yaptıkları başarılar, açtıkları yollar ile günümüzden geleceğe kadar ilham veren hikayelere sahip 100 kadının öyküsünü bir araya getirdi. 'Tarihe Yön Veren 100 Kadın' kitabı raflardaki yerini aldı.

Tarih sahnesinde geçmişten günümüze; herkesten farklı olan ve cesaret isteyen işleri başararak, bugünün kadın tanımını ortaya çıkaran kadınların hikayeleri aynı kitapta buluştu.

Fırat Karadeniz'in yayına hazırladığı Ömür Kurt'un editörlüğündeki 'Tarihe Yön Veren 100 Kadın' kitabı 8 Mart'ta Hürriyet Kitap etiketiyle yayımlandı. Kitabın Danışma Kurulu'nda Hürriyet Yazarı Doğan Hızlan; Türk edebiyatı araştırmacısı Prof. Dr. Günay Kut; Sümerolog, bilim insanı, tarihçi Muazzez İlmiye Çığ; Türk sanat tarihi profesörü, akademisyen ve yazar Prof. Dr. Nurhan Atasoy yer aldı.

Eserde yer alan 'Tarihe Yön Veren 100 Kadın'ın ortak özelliği de hepsinin 'dirayetli' ve 'yürekli' olması. Herkesten farklı olarak o güne kadar yapılmayanı hayata geçirmek, yoğun bir çalışmayı göğüslemek, geniş bir hayal gücüne sımsıkı sarılmak ve sessiz sedasız, hiçbir engel tanımadan ilerleme azmine sahip olmak bu 100 kadını tanımlayan cümleler.

Osmanlı Sarayı'nda; Harem'den Macar Kralı'na mektup yazan Hürrem Sultan, Hz. İsa'nın annesi Meryem, savaş pilotu Sabiha Gökçen, moda dünyasının öncü ismi Coco Chanel, eline balta alıp düşmana saldıran Nene Hatun gibi topluma yol göstermiş, onları yönlendirmiş ve cesaretlendirmiş isimler kitapta yer alıyor.

'Tarihe Yön Veren 100 Kadın' kitabının ön yazısını kaleme alan Türk sanat tarihi profesörü, akademisyen ve yazar Prof. Dr. Nurhan Atasoy kitapta yer alan isimleri "Bu kadınlar bize, topluma yön verecek işler yapmak için; belirli bir alandan, çevreden veya statüden olmanın gerekli olmadığını gösteriyor. Bu olağanüstü insanların yaşam öyküleri, sonuç alıncaya dek çalışma azminin eksilmemesinin önemini anlatıyor, sonuca ulaşmak için hedefe odaklanmanın şart olduğunu kanıtlıyor" diyerek özetliyor.