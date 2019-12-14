Tarihe yön veren 'Ulu Hatunlar' anlatıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tarihe yön veren 'Ulu Hatunlar' anlatıldı - Son Dakika

Tarihe yön veren 'Ulu Hatunlar' anlatıldı

6 saat önce

Türk kadınının tarihte üstlendiği sosyal, kültürel ve siyasi roller, "Türk Tarihine Yön Veren Ulu Hatunlar" isimli panelde ele alındı.

Tarihe yön veren 'Ulu Hatunlar' anlatıldı, System.String[]

Türk kadınının tarihte üstlendiği sosyal, kültürel ve siyasi roller, "Türk Tarihine Yön Veren Ulu Hatunlar" isimli panelde ele alındı.


Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Osmanlı Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin ortaklaşa düzenlediği panele Prof. Dr. Gülay Bezer, Prof. Dr. Mualla Uydu Yücel, Doç. Dr. Vedat Turğut, Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Önal, Dr. Öğr. Üyesi Dilara Uslu, Arş. Gör. Dr. Fatma Aysel Dıngıl Ilgın konuşmacı olarak katıldı.


Panelin açılış konuşmasını yapan Şeyh Edebali Üniversitesi Osmanlı Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Cihan Yemişçi, "Dünya üzerindeki en nadide, en fedakar kadınlar Türk kadınlarıdır. Türk kadını tarihin her döneminde çok önemli görevler üstlendi ve adını tarihe altın harflerle yazdırdı. Bu vesileyle 'Ulu Hatunların' bir kez daha anılacak olması mutluluk verici" dedi.


Panelde, İstanbul Üniversitesi'nden Prof. Dr. Mualla Uydu Yücel, Türk devletlerinin yönetimlerinde yer almış ve tarihe yön vermiş '18 Hatun' olarak bilinen 18 önemli Türk kadınını, Tomris Hatun'dan başlayıp Süyümbike Hatun'a kadar, öne çıkan yönleriyle anlattı. Tarihte 'benim eşim' ifadesine ilk defa Divanü Lugati't-Türk'te rastlandığını kaydeden Yücel, Türk toplumunda eski dönemlerde bile kadına büyük önem verildiğini ifade etti.


Konuşmaların ardından, İstanbul Üniversitesinden Arş. Gör. Dr. Fatma Aysel Dıngıl Ilgın ise sunumunda, İslamiyet öncesi dönemde Türk kadınının profili, misyonu ve önemi hakkında detaylı bilgiler aktardı.


Panelin sonunda Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hanife Mut ve Prof. Dr. İlhami Yurdakul tarafından konuşmacılara anı tabağı ve teşekkür belgesi takdim edildi. - BİLECİK

Ilgın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 11:44 Kaynak: İHA
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