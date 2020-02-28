Tarihi 207 sikke ile yakalanan şahıs gözaltına alındı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Tarihi 207 sikke ile yakalanan şahıs gözaltına alındı - Son Dakika

Tarihi 207 sikke ile yakalanan şahıs gözaltına alındı

7 saat önce

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Bizans ve Roma dönemine ait 220 bin TL değerindeki tarihi eserleri satmak için müşteri arayan şahıs, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

Tarihi 207 sikke ile yakalanan şahıs gözaltına alındı, System.String[]

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Bizans ve Roma dönemine ait 220 bin TL değerindeki tarihi eserleri satmak için müşteri arayan şahıs, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.


Edinilen bilgilere göre, Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde Kocaeli'nin Gebze ilçesi Eskihisar Mahallesi'nde yaşayan O.Ö. isimli bir şahsın, elinde bulunan tarihi eserleri satmak istediği bilgisine ulaşıldı. Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler, şahsı takibe aldı. Gerçekleştirilen operasyonda O.Ö. gözaltına alınırken, şahsın aracı ve evinde yapılan aramalarda ise Bizans ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 207 adet sikke, 1 adet testi ve 1 adet gözyaşı şişesi ele geçirildi.


Yaklaşık değeri 220 bin TL olduğu değerlendirilen tarihi eserlere el konuldu. Gözaltına alınan şüpheli ise yapılan sağlık kontrollerinin ardından Gebze Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Şahsın tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - KOCAELİ

Jandarma, Kocaeli, Gebze, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 11:25 Kaynak: İHA
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