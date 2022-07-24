TARİHİ 82 NUMARALI BURÇ, KADINLAR İÇİN DİNLENME MEKANI OLACAK - Son Dakika
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TARİHİ 82 NUMARALI BURÇ, KADINLAR İÇİN DİNLENME MEKANI OLACAK

24.07.2022 10:51

DİYARBAKIR Büyükşehir Belediyesi, restorasyon çalışmalarını tamamladığı tarihi Surlar da bulunan 82 numaralı burcu kadın lokaline dönüştürüyor.

DİYARBAKIR Büyükşehir Belediyesi, restorasyon çalışmalarını tamamladığı tarihi Surlar da bulunan 82 numaralı burcu kadın lokaline dönüştürüyor.

Büyükşehir Belediyesi'nce ?Surlarda Diriliş? mottosuyla başlatılan restorasyon çalışmaları kapsamında 82 numaralı burçta çalışmaları tamamladı. İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, hazırladığı projeyle, burçta nemlenmeye sebep olan yalıtım problemi çözüldü. İç mekan temizliği için kumlama ile yüzey temizlik yapıldı. Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı'na devri yapılan tarihi surlarda ki 82 numaralı burç, il ve ilçelerden hastaneye giderken ve çocuğuyla birlikte dinlenip ihtiyaçlarını giderebilecekleri bir alan olarak tasarlanacak. Dağkapı burçlarının hemen yanında yer alan ve içerisinde psikolog ile manevi rehberin de bulunacağı merkezde, kadınlara dinlenirken çeşitli ikramlarda da bulunulacak.

Öte yandan kadınlar, psikolojik danışmanlık kurslarından faydalanabilecek.

YORUMLAR
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Tarihi Diyarbakır surlarından 82 nolu burç, kadın lokaline dönüştürülecek Tarihi Diyarbakır surlarından 82 nolu burç, kadın lokaline dönüştürülecek Galatasaray Adası için tarihi imza Galatasaray Adası için tarihi imza
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TARİHİ 82 NUMARALI BURÇ, KADINLAR İÇİN DİNLENME MEKANI OLACAK - Son Dakika

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SON DAKİKA: TARİHİ 82 NUMARALI BURÇ, KADINLAR İÇİN DİNLENME MEKANI OLACAK - Son Dakika
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