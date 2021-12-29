Üye Girişi
Tarihi Acıbadem Su Terazisi, apartmanlar arasında varlığını koruyor - Son Dakika

Tarihi Acıbadem Su Terazisi, apartmanlar arasında varlığını koruyor

29.12.2021 22:43

Tarihi Acıbadem Su Terazisi, apartmanlar arasında varlığını koruyor Tarihe ışık tutan Acıbadem Su Terazisi havadan görüntülendi Kadıköy'ün eski su yolları üzerinde yer aldığı düşünülen ve Bizans döneminden günümüze uzandığı tahmin edilen Acıbadem Su Terazisi, kentleşmeye karşın varlığını sürdürüyor.

Tarihi Acıbadem Su Terazisi, apartmanlar arasında varlığını koruyor

Tarihe ışık tutan Acıbadem Su Terazisi havadan görüntülendi

İSTANBUL - Kadıköy'ün eski su yolları üzerinde yer aldığı düşünülen ve Bizans döneminden günümüze uzandığı tahmin edilen Acıbadem Su Terazisi, kentleşmeye karşın varlığını sürdürüyor. Sonradan yapılan binalar arasında kalan su terazisi, adeta apartmanlar arasında tarihe ışık tutuyor. İstanbul'da bulunan diğer su terazilerinden farklı bir yapıya sahip olan Acıbadem Su Terazisi drone ile havadan görüntülendi.

Bizans döneminde yapıldığı tahmin edilen Acıbadem Su Terazisi, günümüzde hala tüm direnciyle varlığını sürdürüyor. Modern kent yaşamının parçası olan apartmanlar arasında kalan su terazisi, günümüzde işlev göstermese de anıt olarak bulunuyor. Apartmanlar arasında tıpkı başka bir binaymış gibi kalan tarihi yapı, adeta tarihe ışık tutuyor. Tarihi su terazisi sokak üzerinden geçmekte olan kimi vatandaş tarafından fark edilmiyor. Kimisi ise apartmanlar arasında kalan su terazisini şaşkınlıkla karşılıyor. Öte yandan su terazisinin bulunduğu bahçeye vatandaşın otomobilini park ettiği de gözlendi.

Eski adı Khalkedon (Körler Ülkesi) olan ve köklü tarihiyle İstanbul'un nadide adreslerinden olan Kadıköy'de, tarihi günümüze taşıyan eserlerden biri olma özelliği taşıyan Acıbadem Su Terazisinin Bizans döneminde yapıldığı, hatta Khalkedon kentini çevreleyen ve bugüne hiçbir izi kalmayan Khalkedon Surlarından kalma bir parça olduğu düşünülüyor. Yapının Bizanslılar tarafından su deposu, Osmanlılar tarafındansa su terazisi olarak kullanıldığı da iddia ediliyor. Yaklaşık 12 metre yüksekliğindeki Acıbadem Su Terazisinin, üstünde kemerli bir yapı içinde 10 - 12 metreküp hacminde su deposu olduğu görülüyor. Yapı tarzı ve hidrolik fonksiyonu açısından İstanbul'daki diğer su terazilerinden daha farklı yapıda olma özelliği taşıyor. Yapı, Küfeki taş ve tuğla ile örülmüş yığma almaşık duvardan oluşmakta olup bir yüzünde pencere ve sonradan açıldığı düşünülen günümüzde var olan bir kapıya da sahip.

Acıbadem Su Terazisi, günümüzde de sağlamlığını koruyabilmesi amacıyla Kadıköy Belediyesi tarafından restore edildi. Su terazisi, restorasyon çalışmalarının ardından 10 aralık 2013'de açıldı.

Umut Güney, "Bence çok güzel, en azından nostalji. Yabancılar da gelip buradaki tabelayı okuyorlar. Bunların daha çok modernleşmesi lazım. Eskimemesi lazım. İki apartman arasında duruyor. Buradan geçenler bakıyor, turistler bakıyor. İlgi çekiyor" dedi.

Su terazisinin binalar arasında kalmasına tepki gösteren Savaş Aktay, "Her gelip geçtiğimde dikkatimi çekiyor. Bu binalar arasında bu yapıyı sıkıştırdıkları için her gelip geçtiğimde buna izin veren insanları kınıyorum" diye konuştu.

Necati Kertişçi ise, "İlginç bir görüntü. Eskiden beri vardı bu terazi. Ama sonradan bu yapılar yapıldı. Her gün geçtiğimiz için şaşırmıyoruz" dedi.

Tarihi Acıbadem Su Terazisi, apartmanlar arasında varlığını koruyor
Tarihi Acıbadem Su Terazisi, apartmanlar arasında varlığını koruyor
Tarihi Acıbadem Su Terazisi, apartmanlar arasında varlığını koruyor

YORUMLAR
500

İstanbul, Kadıköy, Bizans, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tarihi Acıbadem Su Terazisi, apartmanlar arasında varlığını koruyor - Son Dakika


HDP Eş Başkanı Pervin Buldan hakkında soruşturma başlatıldı HDP Eş Başkanı Pervin Buldan hakkında soruşturma başlatıldı         
22:42
Roberto Carlos ve Marcelo, Fenerbahçeli olacak mı? Heyecan yaratan resmi açıklama Roberto Carlos ve Marcelo, Fenerbahçeli olacak mı? Heyecan yaratan resmi açıklama         
18:00
Son dakika! Esenyurt'ta 13 katlı rezidansta yangın çıktı! Nedeni bilinmiyor Son dakika! Esenyurt'ta 13 katlı rezidansta yangın çıktı! Nedeni bilinmiyor         
15:48
Anne ve babasının ölümünü kaldıramayan ünlü manken Ayşe Hatun Önal, kendisini eve kapattı Anne ve babasının ölümünü kaldıramayan ünlü manken Ayşe Hatun Önal, kendisini eve kapattı         
15:34
Kamyon yolcu otobüsüne çarptı! 8 kişi yaralandı Kamyon yolcu otobüsüne çarptı! 8 kişi yaralandı         
14:57
HDP İzmir saldırısı davasında arbede çıktı! Katil zanlısı Onur Gencer'in kafasına şişe atıldı, ortalık birbirine girdi HDP İzmir saldırısı davasında arbede çıktı! Katil zanlısı Onur Gencer'in kafasına şişe..         
14:28
Dini nikahlı kocası tarafından bıçaklanan talihsiz kadın olayın iç yüzünü anlattı Dini nikahlı kocası tarafından bıçaklanan talihsiz kadın olayın iç yüzünü anlattı         
11:49
Fenerbahçe taraftarının takımın başında görmek istediği isim! Fenerbahçe taraftarının takımın başında görmek istediği isim!         
11:43
Boşanma davasında babaya verilen ceza gündem oldu: 9999 yılına kadar İsrail'de kalacak Boşanma davasında babaya verilen ceza gündem oldu: 9999 yılına kadar İsrail'de kalacak         
10:58
Markette 20 liralık fiyat farkını zabıtanın dikkati ortaya çıkardı Markette 20 liralık fiyat farkını zabıtanın dikkati ortaya çıkardı         
10:44
Son Dakika: Merkez Bankası 2022 para ve kur politikası metnini yayınladı: Orta vadeli enflasyon hedefi yüzde 5 Son Dakika: Merkez Bankası 2022 para ve kur politikası metnini yayınladı: Orta vadeli..         
10:21
Metroda bir dilenci, topladığı paraları herkesin içinde çıkarıp saydı Metroda bir dilenci, topladığı paraları herkesin içinde çıkarıp saydı         
09:57
Fatih Terim'den Farioli açıklaması geldi: İddialar doğru değil ama bana olan saygısını biliyorum Fatih Terim'den Farioli açıklaması geldi: İddialar doğru değil ama bana olan saygısını..         
09:53
Kurt ve kangalın çiftleşmesinden doğan cinsin son hali ürküttü Kurt ve kangalın çiftleşmesinden doğan cinsin son hali ürküttü         
09:37
Üç Kuruş'un setinde kavga çıkardığı söylenen Uraz Kaygılaroğlu tartışmalara ne dedi? Üç Kuruş'un setinde kavga çıkardığı söylenen Uraz Kaygılaroğlu tartışmalara ne dedi?         
08:12
Tanzanya'daki 1,9 milyar dolarlık dev demiryolu ihalesini Türk Yapı Merkezi firması aldı Tanzanya'daki 1,9 milyar dolarlık dev demiryolu ihalesini Türk Yapı Merkezi firması aldı         
08:10
Sağlık çalışanlarının ücretsiz toplu taşıma kullanma hakkı 30 Haziran 2022 tarihine kadar uzatıldı Sağlık çalışanlarının ücretsiz toplu taşıma kullanma hakkı 30 Haziran 2022 tarihine kadar..         
08:10

Son Dakika Haberleri
22:42 HDP Eş Başkanı Pervin Buldan hakkında soruşturma başlatıldı
22:10 Son Dakika: Öğretmenlerin maaşına etki edecek teklif Meclis'e sunuldu
22:08 Pazara giderken bir anda yere yığılan kadını yoldan geçen vatandaş kurtardı
22:07 Fenerbahçe taraftarı Valencia'ya tepki gösterdi: Çok şımarmış
21:49 Son Dakika! Bakan Koca, "Yeni tedbir gelecek" iddialarına cevap verdi: Tedbirlerde değişiklik olmayacak
21:34 Son Dakika! Türkiye'de 29 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 142 kişi vefat etti, 36 bin 684 yeni vaka tespit edildi
21:33 Edin Visca'nın paylaşımı taraftarı heyecanlandırdı
20:59 Son Dakika! "Dolar neden yükseliyor?" sorusuna Bakan Nebati'den cevap: Bu salınımlar yukarı, aşağı giderek kendi dengesine girecek.
20:59 Kız Kulesi açıklarında arızalanan gemi sebebiyle boğaz trafiği askıya alındı
20:49 Burak Kapacak'a taraftardan destek yağıyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2021 22:54:13. #1.12#
SON DAKİKA: Tarihi Acıbadem Su Terazisi, apartmanlar arasında varlığını koruyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement