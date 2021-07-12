TARİHİ ADADA İLK 'BARIŞ ETKİNLİĞİ' DÜZENLENDİ - Son Dakika

? UNESCO Dünya Geçici Listesi'ne alınması için çalışmalar yürütülen tarihi Giresun adasında, 3 üniversitenin katılımıyla 'Karadeniz Bir Barış Denizidir' sempozyumu düzenlendi. Mavi vatan, mavi Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi konseptiyle düzenlenen sempozyumda, Karadeniz'in potansiyel imkanları da konuşuldu.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınması için başvurusu yapılan ve birçok antik uygarlığa da ev sahipliği yapan Giresun Adası'nda, 3 üniversitenin katılımıyla ilk kez sempozyum gerçekleştirildi. Bahçeşehir Üniversitesi'nin (BAU) ev sahipliği yaptığı etkinlik, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) ve Giresun Üniversitesi (GRÜ) iş birliğiyle düzenlendi. Tarihi adada düzenlenen sempozyuma; Ak Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, BAU Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel, BAU Rektörü Prof. Dr. Şirin Karadeniz, GRÜ Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can, Denizcilikten Sorumlu Eski Devlet Bakanı Burhan Kara ve çok sayıda davetli katıldı. Etkinlikte, Karadeniz'in tarihi süreçteki jeopolitik ve jeostratejik önemi, mavi ekonomi konsepti bağlamındaki enerji potansiyeli, antik limanları ve çevresel riskleri masaya yatırıldı.

'KARADENİZ'İN BARIŞ DENİZİ OLARAK KALMASINI İSTİYORUZ'

Sempozyumun düzenlenme amacının Türkiye'deki üniversitelerin ve bilim insanlarının daha proaktif olarak dünyaya seslerini duyurmaları olduğunu söyleyen BAU Mütevelli Heyet Başkanı Enver Yücel, 'Bugüne kadar Karadeniz'de barış içerisinde yaşanılmıştır ama şimdi dünyanın çeşitli bölgelerindeki kavgaları görünce Karadeniz bölgesi insanları olarak gelecekte Karadenizimize kimsenin dokunmasını istemiyoruz. Karadeniz'in barış denizi olduğunu ve bundan sonraki süreçte de barış denizi olarak kalmasını istiyoruz. Karadeniz, barış denizi olarak kalsın diyoruz ve Karadeniz'e komşu ülkelerin hak ve hukuklarıyla birlikte hak ettikleri çalışmaları, araştırmaları yapabilsinler istiyoruz. Karadeniz, barış denizidir diyorum çünkü bugüne kadar Karadeniz'de barış içerisinde yaşanılmıştır ama şimdi dünyanın gelişimiyle, dünyanın çeşitli bölgelerindeki kavgaları görünce biz proaktif olarak Karadeniz bölgesi insanları olarak gelecekte Karadenizimize kimsenin dokunmasını istemiyoruz. Üniversitelerin rolleri sadece eğitim, öğretim veya araştırma yapmak değil. Dünyanın, ülkenin, bölgenin sorunlarına da zaman zaman yol gösterici olmalıdır' diye konuştu.

'BARIŞ TÜM TOPLUMLARA HİZMET EDECEKTİR'

BAU Rektörü Prof. Dr. Şirin Karadeniz ise yaptığı açıklamada, 'Karadeniz'in bir barış denizi olduğunu aslında tarih çok net göstermekte. Kadim bir tarihe sahip olan ve milattan önce 500'lü yıllara dayanan Giresun Adası'ndaki ilk bilimsel etkinliğe ev sahibi olmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Amacımız tabi ki 'yurtta sulh, cihanda sulh' olan yani barış. Karadeniz'in tarihine baktığımızda barışın aslında sürdürülebilir olduğunu görüyoruz. Bundan sonra da sürdürülebilir olarak kalması için hem gençlerimizin bu konuları anlaması hem de bu konulara ilişkin üniversitelerin, sivil toplum kuruluşlarının, devletimizin ilgili kesimlerinin ve Karadeniz'de bulunan ülkelerin bir arada iş birliği içerisinde çalışıyor olması gerekiyor. Karadeniz'in jeostratejik önemi çok fazladır. Karadeniz Bölgesi'ndeki barışın sürdürülebilmesi, buradaki tüm toplumların ve ülkelerin refahına, mutluluğuna hizmet edecektir? ifadelerinde bulundu. Öte yandan, açılış konuşmalarının ardından 'Jeopolitik, Jeostratejik ve Enerji Bakımından Karadeniz', 'Karadeniz Karadenizlilerindir' ile 'Turizm ve Çevre Boyutundan Karadeniz' başlıklı 3 sempozyum düzenlendi.