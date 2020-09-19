Tarihi Adil Beştaş Evi, Türk-İslam Medeniyetleri Merkezi oluyor - Son Dakika

Denizli Büyükşehir Belediyesinin restore ettiği tarihi Adil Beştaş Evi, Türk-İslam Medeniyetleri ve Kent Belleği Düşünce Merkezi olacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan başkanlığında gerçekleştirilen belediye meclisi eylül ayı olağan toplantısında, restore edilerek kente kazandırılan tarihi Adil Beştaş Evi'nin Türk-İslam Medeniyetleri ve Kent Belleği Düşünce Merkezi olması konusu görüşüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Zolan, yaklaşık 3 yıl önce Adil Beştaş Evi'nde güzel bir restorasyon çalışması yaptıklarını hatırlattı.

Türk Ocakları Derneği'nin Türkiye'de milli şuur ve bilinç kazandırma anlamında gençliğe, geleceğe ve kimliğe sahip çıktığını kaydeden Zolan, "İnşallah yapacağımız işbirliği protokolü çerçevesinde güzel işler yapmak bizlere nasip olur. Türk Ocakları Derneğimizle bu konu uzun zamandan beri görüşülüyordu. Tarihi bir yapıda yerleri olsun, orada çeşitli programlar yapılsın isteniyordu. Prof. Dr. Turgut Tok hocamızla Denizlimiz'in tarihi değerleri ile ilgili çalışmaları var. İnşallah burada gençlerimize yönelik, Denizlimiz'e yönelik etkinlikler yapılacak." diye konuştu.

Toplantıda, Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Türk Ocakları Derneği Denizli Şubesi arasında Adil Beştaş Evi'nde Türk-İslam Medeniyetleri ve Kent Belleği Düşünce Merkezi açılması için protokol imzalanması kabul edildi.

Türk Ocakları Derneği Denizli Şubesi işbirliğinde hayata geçirilecek merkezde, Denizli'nin tarihi sosyal yaşamı, kültürel yapısı, ekonomik imkanları ve kent kimliği akademik bir yaklaşımla değerlendirilerek, gençlerin sosyal ve kültürel bilinçlenmesine katkı sağlanması amaçlanıyor.