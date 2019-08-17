Tarihi Ahi Çelebi Camii sular altında kaldı, küçük çocuk yüzerek eğlendi

Tarihi Ahi Çelebi Camii sular altında kaldı, küçük çocuk yüzerek eğlendi Bir çocuk ise bunu yüzerek eğlence haline getirdiİSTANBUL - İstanbul'da uyarıların ardından başlayan yağış nedeniyle tarihi Ahi Çelebi Camii sular altında kalırken, bir çocuk ise avluda oluşan birikintiyi yüzerek...

Tarihi Ahi Çelebi Camii sular altında kaldı, küçük çocuk yüzerek eğlendi

Bir çocuk ise bunu yüzerek eğlence haline getirdi

İSTANBUL - İstanbul'da uyarıların ardından başlayan yağış nedeniyle tarihi Ahi Çelebi Camii sular altında kalırken, bir çocuk ise avluda oluşan birikintiyi yüzerek eğlence haline getirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıların ardından öğle saatlerinde aniden bastıran yağış İstanbul'da hayatı felç etti. Aniden bastıran yağış nedeniyle Eminönü'ndeki tarihi Ahi Çelebi Camii sular altında kaldı. Avlusu ve içi su dolan camide halılar yüzeye çıkarken, çocuklar ise bu olumsuzluğu avluda biriken suda yüzerek eğlence haline getirdi.

Caminin müezzini su baskınını anlatarak, "Burada su baskını sürekli oluyor. Yağmur başladığında ben buradaydım, camları kapattım içeriye su giriyordu. Esnaf arkadaşlar yardımcı oldu. Bir ailede içeriye sığındı, su basacağını tahmin etmediler ve içerde mahsur kaldılar. Elektrik kaçağı da oldu. biz onu tespit ederek hemen müdahale ettik. Yetkililere haber verdik" dedi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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