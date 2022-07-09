Bazı vatandaşlar cami içindeki Ahi Evran Veli'nin türbesinde de dua etti.

Programda, il protokolü ve vatandaşlar bayram namazı için tarihi Ahi Evran-ı Veli Külliyesi ve bahçesini doldurdu.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tarihi Ahi Evran-ı Veli Külliyesi'nde Kurban Bayramı namazı kılındı - Son Dakika

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