Tarihi Ahi Evran-ı Veli Külliyesi'nde sosyal mesafeli bayramlaşma - Son Dakika

Bazı vatandaşlar da cami içindeki türbede dua etti.

Vatandaşlar ve protokol üyeleri, hutbenin ardından sosyal mesafe kurallarına uygun olarak tokalaşmadan bayramlaştı.

Kırşehir 'de, Kurban Bayramı dolayısıyla tarihi Ahi Evran-ı Veli Külliyesi'nde düzenlenen programda, vatandaşlar sosyal mesafe kurallarına uyarak bayramlaştı.

Haber Yayın Tarihi: 31.07.2020 08:43

Kaynak: AA

Her Kurban Bayramı öncesi ihtiyaç sahiplerine et dağıtıyor ama kimse onu tanımıyor