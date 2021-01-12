Tarihi Ahşap Camiyi kül olmaktan köylüler kurtardı - Son Dakika

Tarihi Ahşap Camiyi kül olmaktan köylüler kurtardı

12.01.2021 11:12

Tarihi Ahşap Camiyi kül olmaktan köylüler kurtardı Erzurum'un Olur ilçesine bağlı Çataksu Mahallesi'nde bulunan ve halk tarafından Tahtalı Camii olarak bilinen Tarihi camii yanmaktan son anda köylüler kurtardı.

Tarihi Ahşap Camiyi kül olmaktan köylüler kurtardı

ERZURUM - Erzurum'un Olur ilçesine bağlı Çataksu Mahallesi'nde bulunan ve halk tarafından Tahtalı Camii olarak bilinen Tarihi camii yanmaktan son anda köylüler kurtardı.

Sabah saat 06: 30 sularında elektrik kontağından çıkan yangından cami penceresi tamamen yanarken cami tavanı duvarları ve halıları zarar gördü.

Olur ilçesi Çataksu sakinlerinden Mahmut Güvenç, "Sabah namaza kalktığımda caminin yanında duman gördüm koşup geldim yangına hortumla müdahale edip söndürdüm komşularda geldiler yangını tamamen söndürdük" dedi.

Çataksu Tarihi Camii İmam Hatibi Yusuf Küçükalp, "Yangın sabah saat elektrik kontağından çıkmış. Ben Olurdaydım Müftülükte işlerimden dolayı Yangını ilk gören ve müdahale eden komşumuz Mahmut Güvenç abimizdir. Sağolsun zaten yangına müdahale geç olsa tarihi ahşap camii tamamen yanarak kül olurdu. Camimiz 400 yıllık cami elektrik tesisatı da eski olduğu için yangın elektrik kontağından çıkmış. Penceresi tamamen yandı tavanı duvarları ve halılar zarar görmüş. İnşallah bir an önce müzeler müdürlüğü vakıflar müdürlüğü camimizi orijinal hali ile yapılarak ibadete açarlar" dedi.

Tavusker Camii ahşap işlemeleri ve kök boyaları ile renklendirmesi ile görenleri etkiliyor.

Mihrabından kapısına, mahfilinden pencerelerine kadar her şey ahşaptan yapılmış, çivileri dahi ahşap cami adeta tarihi günümüze aktarıyor. Osmanlı döneminden günümüze kalmış bir cami. Osmanlı döneminde sancak görevini yapmış bir belgenin merkezi konumunda. Derviş Mehmet Efendi tarafından yapılmış. Camimiz o dönemden bugüne kadar tadilatlar geçirmiş, çatımızın ahşap işçiliği özelliğini korumuştur.

Tarihi Ahşap Camiyi kül olmaktan köylüler kurtardı
Tarihi Ahşap Camiyi kül olmaktan köylüler kurtardı
Tarihi Ahşap Camiyi kül olmaktan köylüler kurtardı
Tarihi Ahşap Camiyi kül olmaktan köylüler kurtardı

Mahmut Güvenç, Erzurum, Yangın, Olur, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tarihi Ahşap Camiyi kül olmaktan köylüler kurtardı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Gaziantep FK, Sumudica'nın yerine Clarence Seedorf ile görüşecek Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 445,5 liradan işlem görüyor Monaco, Galatasaray'ın Onyekuru için kiralama teklifini reddetti 1075 yıl hapse mahkum edilen Adnan Oktar cezaevine götürülürken gözyaşlarına boğuldu Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 30 milyon lira teklif edilen 'dünyanın en saçma binası'nı yıkacak Melek İpek'le ilgili kahreden detay! Tıp yerine evliliği seçip koca katili oldu Trans bireyle birlikte olduğu ileri sürülen Berk Oktay, hakkındaki iddiaları yalanladı Polisin "Zehirli olabilir" diye uyardığı balıkları tutmaya devam eden vatandaşlar pes dedirtti
Alaska değil Ardahan! Köye inen kurt sürüsü karşılarına çıkan 2 köpeği böyle parçaladı Alaska değil Ardahan! Köye inen kurt sürüsü karşılarına çıkan 2 köpeği böyle parçaladı         
11:19
Gelecek Partisi lideri Ahmet Davtuoğlu aşı üzerinden hükümeti eleştirdi: Halkı tehlikeye attılar Gelecek Partisi lideri Ahmet Davtuoğlu aşı üzerinden hükümeti eleştirdi: Halkı tehlikeye attılar         
11:15
Whatsapp tartışması AK Parti MYK toplantısına da taşındı! Erdoğan'dan Whatsapp tartışması AK Parti MYK toplantısına da taşındı! Erdoğan'dan "Ruberu, yani yüz yüze görüşme" talimatı         
10:44
Son Dakika! Savunma Sanayii ihalelerini sızdıran 6 kişi gözaltına alındı Son Dakika! Savunma Sanayii ihalelerini sızdıran 6 kişi gözaltına alındı         
10:11
Polisten kaçarken katil oldu! O anlar güvenlik kamerasında Polisten kaçarken katil oldu! O anlar güvenlik kamerasında         
09:51
Son Dakika! Türkiye beşik gibi sallanıyor! Denizli'de 4 büyüklüğünde deprem Son Dakika! Türkiye beşik gibi sallanıyor! Denizli'de 4 büyüklüğünde deprem         
09:39
Pişmiş kestanenin kilosu 130 lira oldu Pişmiş kestanenin kilosu 130 lira oldu         
09:32
Meteoroloji güzel haberi verdi! İstanbul 4 gün boyunca kara teslim Meteoroloji güzel haberi verdi! İstanbul 4 gün boyunca kara teslim         
09:20
Bilim Kurulu Üyesi Kara: Koronayla grip aşısı birlikte yaptırabilir ancak iki aşı arasında en az 14 gün olsun Bilim Kurulu Üyesi Kara: Koronayla grip aşısı birlikte yaptırabilir ancak iki aşı arasında en az 14 gün olsun         
09:07
Türkiye'nin ilk milli helikopter motorunun ikincisi de başarıyla çalıştırıldı Türkiye'nin ilk milli helikopter motorunun ikincisi de başarıyla çalıştırıldı         
09:05
WhatsApp'ın tepki çeken gizlilik kararı sonrası herkes Mark Zuckerberg'in bu videosunu paylaşıyor WhatsApp'ın tepki çeken gizlilik kararı sonrası herkes Mark Zuckerberg'in bu videosunu paylaşıyor         
08:25
Ünlü oyuncu Mustafa Avkıran, Çukur dizisine veda etti Ünlü oyuncu Mustafa Avkıran, Çukur dizisine veda etti         
08:07
İlk kez maymun türünde görülüyor! İki gorilin korona testi pozitif çıktı İlk kez maymun türünde görülüyor! İki gorilin korona testi pozitif çıktı         
07:43
Evini temizletmek için çağırdığı kadına cinsel istismarda bulunup darbetti Evini temizletmek için çağırdığı kadına cinsel istismarda bulunup darbetti         
07:27
Berrak Tüzünataç, çırılçıplak kameranın karşına geçti Berrak Tüzünataç, çırılçıplak kameranın karşına geçti         
23:09
Barbaros Levent Seçkin, Arka Sokaklar dizisinin kadrosuna dahil oldu Barbaros Levent Seçkin, Arka Sokaklar dizisinin kadrosuna dahil oldu         
22:41
Kısıtlamalar kaldırılacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali verdi Kısıtlamalar kaldırılacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali verdi         
20:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2021 11:38:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Tarihi Ahşap Camiyi kül olmaktan köylüler kurtardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei