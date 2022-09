TARİHİ ALAN BAŞKANI KAŞDEMİR ÇANAKKALE HALKI TROYA KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ'Nİ ÇOK SEVDİ

ÇANAKKALE Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale'de düzenlenen Troya Kültür Yolu Festivali hakkında değerlendirmelerde bulundu. Kaşdemir, Bu kültür yolu festivallerinin de amacı insanları kültür ve sanatta birleştirmek, kaynaştırmak ve tabii ki şehrin tanıtımına, ekonomisine katkı sağlamak. Şunu ifade etmek isterim, Çanakkale halkı bu festivali çok sevdi dedi.

Türkiye'nin uluslararası marka değerine katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamında Çanakkale'de gerçekleştirilen Troya Kültür Yolu Festivali 16-25 Eylül tarihleri arasında Çanakkale'de gerçekleştirildi. Festivalde 41 noktada, 112 etkinlikle, 1000'den fazla sanatçının katılımıyla her yaşa ve her zevke hitap eden etkinlikler düzenlendi. Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, festivalin ardından değerlendirmelerde bulundu.

'HER AKŞAM 30 BİN KİŞİ TOPLAMAK ÇOK KOLAY BİR İŞ DEĞİL'

Bu tarz kültür ve sanat, sportif etkinliklerin Çanakkale'de yaşayanları mutlu ettiğini söyleyerek Kaşdemir, Her kesimden insan bu etkinliklerde buluştu. Her yaştan, her kesimden insanlar bu etkinliklerde kendine ait bir parça buldu. İnsanların yüzüne baktığımız zaman da sevincini, mutluluğunu okuyabildik. Zaten bu kültür yolu festivallerinin de amacı insanları kültür ve sanatta birleştirmek, kaynaştırmak ve tabii ki şehrin tanıtımına, ekonomisine katkı sağlamak. Çanakkale halkı bu festivali çok sevdi. Her akşam Çanakkale'de 30 bin kişi toplamak çok kolay bir iş değil, insanlar kendi istekleriyle ve seve seve hava biraz soğuk da olsa gelip buradaki etkinlikleri başından sonuna kadar izlediler. Eylül ayındaki süreçte Çanakkale şehrinin otellerinin dolu olması, restoranların dolu olması, çarşıda, pazarda insanların alışveriş yapıyor olması tabii ki bu festivalin amacının bir kez daha gerçekleşmiş olduğunu ortaya koymuştur. Bu festivallerin kültür ve sanat etkinlikleri yaparak insanları kaynaştırmanın, birleştirmenin, mutlu olmasını istemenin yanında o şehrin tanıtımına ve ekonomisine katkı sağlama amacı vardır. Bu da Çanakkale'de ziyadesiyle gerçekleşti diye konuştu.