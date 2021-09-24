Tarihi Alan Başkanı Kaşdemir'den Başkan Gökhan'a Ziyaret

Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'a nezaket ziyaretinde bulundu.
Tarihi Alan Başkanı Kaşdemir'i makamında ağırlayan Başkan Gökhan, ziyaret nedeni ile duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Karşılıklı sohbet ortamında geçen ziyarette Başkan Gökhan, Tarihi Alan Başkanlığı faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Güncel konulara ilişkin sohbetin ardından ziyaret, Kaşdemir'in Başkan Gökhan'a 57. Alay Sancağı takdimi ile son buldu.
24. 09. 2021 16: 04
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