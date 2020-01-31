Tarihî Alan Başkanlığı EMITT Fuarı'nda - Son Dakika
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Tarihî Alan Başkanlığı EMITT Fuarı'nda

21 dakika önce

Turizm profesyonellerinin buluştuğu EMITT 2020 Fuarı'nda Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, "Bigalı Kalesi ve Müze" temalı standıyla yerini aldı.

Tarihî Alan Başkanlığı EMITT Fuarı'nda, System.String[]

Turizm profesyonellerinin buluştuğu EMITT 2020 Fuarı'nda Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, "Bigalı Kalesi ve Müze" temalı standıyla yerini aldı.


90'ın üzerinde ülkeden, 2 bine yakın firma ve markanın katıldığı; aynı zamanda yerli ve yabancı binlerce kişinin bir araya geldiği EMITT Fuarı'nda, Tarihi Alan Başkanlığının standı ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gördü. Standın müze bölümünde, Çanakkale Muharebeleri'nden kalan askeri ve kültürel varlıklar sergileniyor. Özellikle ziyaretçiler savaş dönemine ait materyalleri görme imkanı bularak tarihi bir yolculuğa çıkıyor. ültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da fuar açılışını yaptıktan sonra Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir eşliğinde standı ziyaret ederek incelemelerde bulundu. - ÇANAKKALE

Çanakkale, Gelibolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 02:22 Kaynak: İHA
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