Tarihi alandaki başı boş köpekler toplandı - Son Dakika

Adıyaman'ın Tarihi Cendere Köprüsü'ndeki başıboş sokak köpeklerini Kahta Belediyesi tarafından tek tek toplandı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bulunan Cendere Köprüsünün çevresindeki başıboş sokak köpekleri tarihi mekanı ziyaret eden yerli ve yabancı turistleri korkutması üzerine Kahta Belediyesi harekete geçti.

Durum üzerine Kahta Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ekipleri tarihi alana gelerek burada bulunan köpekleri tek tek topladı. Araçlara bindirilen köpekler tedavi edilmek ve daha sonra serbest bırakılmak üzere hayvan bakım ve rehabilitasyon merkezine götürüldü.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, "Antik Roma mimarisinin muhteşem bir anıtsal örneği olan tarihi Cendere Köprüsü'nün, çevresinde bulunan başı boş sokak köpekleri, bu tarihi mekanı ziyaret eden yerli ve yabancı turistleri rahatsız ettiği bilgisi tarafımıza iletildi. Tarihi Cendere köprüsü ilçemizin önemli turistik yerlerinden biri, aynı zamanda bir piknik alanıdır. Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Ekiplerimiz tarihi Cendere Köprüsü etrafındaki başıboş sokak köpeklerini tedavileri yapılmak üzere topladı. Toplanan sokak hayvanları belediyemize ait hayvan bakım ve rehabilitasyon merkezinde tedavileri yapıldıktan sonra doğal yaşam alanlarına geri bırakılacaktır" diye konuştu. - ADIYAMAN