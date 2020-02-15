Tarihi Ali Saip Paşa Hamamı açıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tarihi Ali Saip Paşa Hamamı açıldı - Son Dakika

Tarihi Ali Saip Paşa Hamamı açıldı

6 saat önce

Kayseri'nin Talas ilçesinde restorasyon çalışmaları tamamlanan Tarihi Ali Saip Paşa Hamamı hizmete açıldı.

Tarihi Ali Saip Paşa Hamamı açıldı, System.String[]

Kayseri'nin Talas ilçesinde restorasyon çalışmaları tamamlanan Tarihi Ali Saip Paşa Hamamı hizmete açıldı.


Psikolog Aybike Dinçer ve Ayşe Kuzucu tarafından hazır hale getirilen Tarihi Ali Saip Paşa Hamamı, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın da katılımıyla hizmete açıldı. Açılışta konuşan Psikolog Aybike Dinçer; "Hamam, insanların bedeninin temizlendiği bir mekan olduğu kadar insanları psikolojik olarak rahatlattığı bilinmektedir. Geçmiş tarihimizde de su terapilerine yer verildiği bilinmektedir. Biz de bu terapilerden esinlenerek insanları bedensel ve psikolojik olarak rehabilite etmeyi amaçlıyoruz" dedi.


Aybike Dinçer ve Ayşe Kuzucu'ya hayırlı olsun dileklerini ileten Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ise, "Ruh temizliği de beden temizliğine bağlıdır. Bizim kültürümüzde var bu. Buranın sadece klasik bir hamam olarak görünmemesi gerekiyor. Buraya yapılan yatırım, nereye yapılsa karşılığını alırdı. Ama bu bir sosyal sorumluluk meselesi. Karşıda görülen Kahraman Bayırı denilen yer Kayseri'nin bir zamanlar en büyük çarşılarının, en büyük kuyumcularının bulunduğu ve ekonominin kalkındığı, en büyük ticaretin konuşulduğu yerler. İnşallah biz de zamanla buraları bu eserlerle bütünleştirirsek gayet güzel olacak diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.


Açılış konuşmalarının ardından hamam, dualar eşliğinde kesilen kurdele ile hizmete açıldı. - KAYSERİ

Mustafa Yalçın, Kayseri, Talas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 02:43 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Seyhan Nehri'nin baraj kapaklarında erkek cesedi bulundu
Sağlık Bakanı Koca: KKTC'ye 500 yatak kapasiteli hastane yapılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a Hafter tepkisi: Libya'yı 11 kez bombalayan adamı davet ediyor "Ankara beni bulsun" çağrısı sonunda yanıt buldu! Bakan Soylu talimat verdi

Son Dakika Haberleri
20:50 Merakla beklenen Survivor'ın 1. bölüm fragmanı yayınlandı
20:37 Ünlü oyuncu Can Yaman, Survivor'dan gelen sunuculuk teklifine olumsuz yanıt verdi
20:05 Ünlü sunucu Burcu Esmersoy anoreksiya hastalığına yakalandı
15:41 Güldür Güldür Show çıkışı saldırıya uğradılar!
15:41 İşte Burçin Terzioğlu'nun yeni sevgilisi!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2020 21:11:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Tarihi Ali Saip Paşa Hamamı açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]