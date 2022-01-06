Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika

Talas Belediyesi Tarihi Ali Saip Paşa Hamamı hizmete girdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, pazartesi hariç, haftanın 6 günü açık olan hamam, erkeklere özel olarak hizmet vermeye başladı.

Han Mahallesi Erhan Caddesi üzerinde yer alan Talas Belediyesi Tarihi Ali Saip Paşa Erkekler Hamamı'ndan günde 3 seans olarak gruplar halinde yararlanılabiliyor.

En az 5, en fazla 20 kişiden oluşacak gruplar, 15.00-17.00, 17.30-19.30 ve 20.00- 23.00 saatleri arasında rezervasyon yaptırarak hamamı kullanabilecek.

Sauna, masaj ve kese hizmetinin de sunulduğu Tarihi Ali Saip Paşa Erkekler Hamamı'nda ayrıca vitamin bar da yer alıyor.

NNYÜ öğrencileri Kayseri Model Fabrikası'nı ziyaret etti

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (NNYÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü öğrencileri, Kayseri Model Fabrikası'na teknik gezi düzenledi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, NNYÜ İşletme ve Girişimcilik Kulübü tarafından İşletme Günleri Etkinlikleri kapsamında 2021 yılı 2. dönem 2209-A TÜBİTAK Öğrenci Araştırma Projesi'nde yer alan öğrencilerin katılımıyla Kayseri Model Fabrikası'na teknik gezi gerçekleştirildi.

Gezi, NNYÜ İşletme Bölümü Başkanı Prof. Dr. Onur Gözbaşı ve bölüm araştırma görevlilerinin eşliğinde yapıldı.

Kayseri Model Fabrikası'nın tanıtılması ve süreçler hakkında genel bilgilerin paylaşıldığı teknik gezide Fabrika Genel Müdürü Salih Yalçın, yalın üretim teknikleri, dijitalleşme, nesnelerin interneti, üretimde etkinlik ve verimlilik gibi konularda NNYÜ öğrencilerine sunum yaptı.

Çolakbayrakdar'dan kursiyerlere ziyaret

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Akademi Yakut Tesisi'ndeki kursları ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Çolakbayrakdar, kadınlara yönelik verilen Yağlı Boya Resim, Kuran-ı Doğru Anlama ve Okuma, Kadın Üst Giysileri Dikimi ile Okuma Yazma Kurslarını ziyaret etti.

Kursiyerlerle sohbet eden Çolakbayrakdar, "Öğrenmenin yaşının olmadığının en güzel örneğini gösteren başımızın tacı büyüklerimizi tebrik ediyorum. Hatırlanacağı üzere Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Sayın Emine Erdoğan hanımefendi tarafından Okuma Yazma Seferberliği başlatılmıştı. Bizler de bu kapsamda ilk uygulamayı başlatarak, okuma yazma öğrenenlere sertifika töreni düzenlemiştik. Her yaş grubuna hitap eden kursumuza katılan büyüklerimiz, öğrenmenin yaşının olmadığının en iyi örneğini bize gösterdiler. Tesislerimize gelerek, büyük bir özveriyle gayret eden büyüklerimizi görünce bizim de şevkimiz artıyor." ifadelerini kullandı.

Kursiyerlerden 52 yaşındaki Güler Güleryüz de kursa gelerek okuma yazma öğrendiğini çocukluk hayalini gerçekleştirmekten dolayı çok mutlu olduğunu aktardı.

Hatice Gümüşoluk (64) ise çeşitli nedenlerden dolayı zamanında okuyamadığını belirterek, okuma yazma öğrenerek en büyük hayalini gerçekleştirdiğini kaydetti.

Bir diğer kursiyer Nevin Gündüz (73) de resim yapmayı çok sevdiğini belirterek, hizmetlerden dolayı Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür etti.