Son Dakika Haberleri: Tarihi Amasra Kalesi'nde çirkin görüntü..Surlara bilinçsizce yazılar yazıp boyadılar
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Tarihi Amasra Kalesi'nde çirkin görüntü..Surlara bilinçsizce yazılar yazıp boyadılar

6 saat önce

Tarihi Amasra Kalesi'nde çirkin görüntü.

Tarihi Amasra Kalesi'nde çirkin görüntü..Surlara bilinçsizce yazılar yazıp boyadılar

Amasra Kalesi'nde tarihi surlara yine yazı yazdılar

BARTIN - Bartın'ın Amasra ilçesindeki tarihi Amasra Kalesi'nin duvarlarına duyarsız vatandaşlar tarafından yazılan yazılar tepkilere neden oldu

Bartın'ın Amasra İlçesinde Bizans döneminden kalma ve UNESCO tarafından 'Ceneviz Ticaret Yolu'nda Akdeniz'den Karadeniz'e Kadar Kale ve Surlu Yerleşimleri' adıyla UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne eklenen Amasra Kalesine yine yazı yazıldı. Daha önceden de yazılan ve tepki çeken yazıların, duyarsız vatandaşlar tarafından kalenin diğer surlarına da yazılması tepki çekti. Hemen hemen bütün surlarının yazılarla dolduğu kalede bu zamana kadar herhangi bir temizlik çalışması da yapılmadı. Bölgeyi gezen turistler Amasra Müze Müdürlüğü'nün temizlik çalışmalarına duyarsız kalmasına anlam veremezken, çalışmaların ise ne zaman başlayacağını merakla bekliyor.

Kalenin Bartın için önemli olduğunu belirten Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, "Amasra Kalemizde zaman zaman yazıyla müdahale eden vatandaşlarımız ve ziyaretçilerimiz olduğu doğrudur. Bizde kendilerinin yaptığı bu davranışı doğru bulmuyoruz. Amasra Kalesi bizim için önemli. Kale ayrıca UNESCO Geçici Miras Listesine alınmamızın da alt yapısını oluşturuyor. Kalemizde acil onarım gerektiren yerler var. Bunları da biz tespit ettik. Valilik makamımıza sunduk. Valiliğimizde sağ olsun olumlu girişimleriyle süreç başladı. Şu an hem bakım için hem de bitki temizliği için ihale aşamasına geldik. Kalemize de sahip çıkmaya devam edeceğiz" dedi.

Tarihi Amasra Kalesi'nde çirkin görüntü..Surlara bilinçsizce yazılar yazıp boyadılar

Amasra, Bartın, Kale, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 06:15 Kaynak: İHA
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