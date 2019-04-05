Son Dakika Haberleri: Tarihi Anı Görüntülüyordu, 8 Araç Birbirine Girdi... O Anlar Kamerada

Tarihi Anı Görüntülüyordu, 8 Araç Birbirine Girdi... O Anlar Kamerada

26 dakika önce

Alper KORKMAZ - İstanbul DHA - TAŞINMANIN sürdüğü Atatürk Havalimanı'na inen son uçakları cep telefonuyla görüntülediği öne sürülen sürücünün neden olduğu belirtilen kazada 8 araç birbirine girdi.

Alper KORKMAZ - İstanbul DHA - TAŞINMANIN sürdüğü Atatürk Havalimanı'na inen son uçakları cep telefonuyla görüntülediği öne sürülen sürücünün neden olduğu belirtilen kazada 8 araç birbirine girdi. Kaza anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaza saat 10.30 sıralarında Yeşilköy Caddesi'nde meydana geldi. Tarihi taşınmanın sürdüğü Atatürk Havalimanı'na inen son uçakları cep telefonuyla görüntülediği iddia edilen sürücünün yavaşlamasıyla zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 8 araç birbirine girdi. Yaralanan olmazken kaza anı o sırada uçakları çeken bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 01:39 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Geçersiz Oylar Nasıl Sayılıyor? Herkesin Cevabını Merak Ettiği Sorunun Cevabı Kamerada Son Dakika! AK Parti'nin, "Büyükçekmece'de Seçimler İptal Edilsin" Talebi Reddedildi Mavi Balina'dan Toplu İntiharı, İhbar Telefonu Önledi Albayrak: Seçime Gitme Mecburiyeti Ortadan Kalktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.4.2019 14:05:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tarihi Anı Görüntülüyordu, 8 Araç Birbirine Girdi... O Anlar Kamerada
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]