Tarihi Ankara evi alevlere teslim oldu
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Tarihi Ankara evi alevlere teslim olduANKARA - Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde tarihi Ankara evi alevlere teslim oldu.
Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 12:21 Kaynak: İHA
Tarihi Ankara evi alevlere teslim oldu
ANKARA - Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde tarihi Ankara evi alevlere teslim oldu.
Alınan bilgiye göre, Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan 2 katlı ahşap tarihi Ankara evinin çatı kısında bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın kısa sürede binayı sardı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.
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