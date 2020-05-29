Tarihi Ankara Kalesi sokakları hayat bulacak - Son Dakika

Tarihi Ankara Kalesi sokakları hayat bulacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Kalesi "İçkale 1. Etap Sokak Sağlıklaştırma Projesi" ile 37 tanesi tescilli olmak üzere 58 parseldeki 91 yapıyı restore ederek turizme kazandıracak.

Tarihi Ankara Kalesi sokakları hayat bulacak, System.String[]

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Kalesi "İçkale 1. Etap Sokak Sağlıklaştırma Projesi" ile 37 tanesi tescilli olmak üzere 58 parseldeki 91 yapıyı restore ederek turizme kazandıracak. İhalesi yapılan 1. etabın restorasyon çalışmalarına kısa süre içerisinde başlanacak.


Başkent'in önemli sembolleri arasında yer alan Ankara Kalesi'nde Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak estetik dokunuşlarla tarihi doku yeniden canlanacak. Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı, asırlık kalede korkuluk montajı ve ışıklandırma projesinin ardından "İçkale 1. Etap Sokak Sağlıklaştırma Projesi" kapsamında tarihi evlerin bulunduğu sokakların restorasyonu için proje hazırladı. Ankara Kalesi'nin 2 bin yıllık bir geçmişi olduğuna dikkat çeken Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş, İçhisar mevkiindeki bina ve yapılarda restorasyon çalışmalarına ağırlık vereceklerini söyledi. Ödemiş, sokak sağlıklaştırma projesine ilişkin şu detayları paylaştı:


"Geçmişten bizlere kalan tarihi, kültürel ve mimarı bir yapı olan Ankara Kalesi'ni korumak ve gelecek nesillere aktarmak hepimizin görevi. İç kale kısmında çalışmalarımızı 3 etaba ayırdık. Şu an 1. etabın ihalesini yaptık. 91 binanın restorasyon çalışmaları çok kısa zaman içerisinde başlayacak. Temel amacımız tarih ve özgün mimari varlıkları ortadan kaldırmak değil, özgün yapısına sadık kalarak yapıları korumak ve yaşatmak. Ankara Kalesi için aydınlatma projemiz de kuruldan geçti ve ihale çalışmaları tamamlanmak üzere. Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş'ın bu konudaki hassasiyetini Beypazarı'ndan dolayı herkes biliyor. Bu anlayışla başlayacağımız restorasyon çalışmalarında Ankara'nın turizm potansiyeline de katkı sağlaması için ciddi çaba sarf ediyoruz."


Pek çok medeniyete ev sahipliği yapan kalede etap etap gerçekleştirilecek olan sokak sağlıklaştırma çalışmalarına İçhisar mevkiinde bulunan Kurt Sokak, İstek Sokak, Alakuş Sokak, Alitaşı Sokak, İçhisar Sokak, Irmak Sokak ve Başkale Sokak'tan başlanacak. İlk etapta 7 sokakta 37'si tescilli 58 parsel üzerindeki 91 bina tarihi dokuya uygun olarak restore edilerek turizme kazandırılacak. Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylanan proje ile sokak zemin düzenlemeleri ve altyapı çalışmalarıyla birlikte restore edilecek binaların kapı, pencere ve çatılarının ahşap malzemeleri yenilecek, bina dış yüzeylerine sıva ile boyama işlemleri gerçekleştirilecek. - ANKARA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ödemiş, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.05.2020 01:58 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tarihi Ankara Kalesi sokakları hayat bulacak - Son Dakika

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