Son Dakika Haberleri: Tarihi antik kent Mesotimolos'u tanıtmak için klip çektiler
Son Dakika Genel Haber

Tarihi antik kent Mesotimolos'u tanıtmak için klip çektiler

2 saat önce

Tarihi antik kent Mesotimolos'u tanıtmak için klip çektiler Antik kenti tanıtmak için Almanya'dan gelip klip çektiler Antik kent için gurbetçilerden görülmemiş tanıtım videosu Uşak'taki saklı kale Mesotimolos'u tanıtmak için klip çektilerUŞAK - Almanya'da yaşayan ve aslen Uşaklı olan iki...

Tarihi antik kent Mesotimolos'u tanıtmak için klip çektiler

Antik kenti tanıtmak için Almanya'dan gelip klip çektiler

Antik kent için gurbetçilerden görülmemiş tanıtım videosu

Uşak'taki saklı kale Mesotimolos'u tanıtmak için klip çektiler

UŞAK - Almanya'da yaşayan ve aslen Uşaklı olan iki gurbetçi Eşme ilçesinde ki kaya ev ve mezarlarıyla büyük tarihi öneme sahip olan ve keşfedilmeyi bekleyen Mesotimolos'u tanıtmak amacıyla besteledikleri şarkılarına klip çekti.

Eşme ilçesi Düzköy köyü yakınlarında bulunan, yaşam alanı olarak kayalara oyulmuş evleri ve mezarları, volkanik kalıntılarla oluşan peri bacalarını çevresinde barındıran Lidya şehri Mesotimolos görülmeye değer tarihi mekanlardan birisi olarak keşfedilmeyi bekliyor. Yapılan araştırmalara göre şehrin Lidyalılar'dan kalma ve eski medeniyetlere ait çok sayıda kalıntı bulundurduğu öğrenildi. Amatör yapımcı Fevzi Ünlü ve müzisyen Sezai Kaya ise binlerce yıllık tarihiyle geçmişe ışık tutan bölgeyi tanıtmak amacıyla bir araya gelip burada besteledikleri şarkılarına klip çektiler. Ünlü ve Kaya'nın sosyal medya üzerinden Almanya'da tanışarak ve tarihi kenti tanıtmak için sözleştikten sonra Eşme'ye geldi.

"Herkesin gelip burayı ziyaret etmesini isterim"

Amaçlarının böyle bir güzelliği tanıtmak olduğunu belirten Uşak sevdalısı Fevzi Ünlü, "Burası Uşak'taki tarihi dokusunu uzun yıllardır korunmuş yerlerden birisi. Amacımız burayı tanıtıp turizme kazandırmak, buraya sahip çıkmak, Uşak'a kazandırmak. Burada bulunmamızın diğer bir sebebi de gurbetçi bir ağabeyimiz var. Kendisiyle burayı tanıtmak için klip çekmeye geldik" dedi.

Almanya'dan gelen ve aslen Uşaklı olan müzisyen Sezai Kaya ise "Bu tarihi mekana geldik. Harika bir doğa manzarası var. Herkesin gelip burayı ziyaret etmesini isterim. Bu doğa harikasına Uşaklılar olarak bizler sahip çıkalım ki Türkiye'ye ve dünyaya tanıtalım" diye konuştu.

Tarihi antik kent Mesotimolos'u tanıtmak için klip çektiler

Manavgat Esnaf Ve Sanatkarlar Odası, Almanya, Eşme, Uşak, Genel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 11:17 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Aile boyu hırsızlık! Kızı ve damadı oyaladı, anne yüzüğü çaldı
10 Kasım'da göbek atan müdür, eski okuluna geri döndü İmamoğlu: İBB, Mehmetçik Kûtulamâre dizisine 25 milyon TL aktarmış

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.9.2019 13:25:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tarihi antik kent Mesotimolos'u tanıtmak için klip çektiler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]