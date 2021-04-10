SPOR Tarihi Apollon Tapınağı ve Side Antik Kenti'nde dağ bisikleti yarışı - Son Dakika

SPOR Tarihi Apollon Tapınağı ve Side Antik Kenti'nde dağ bisikleti yarışı

10.04.2021 14:48

Tarihi Apollon Tapınağı ve Side Antik Kenti'nde dağ bisikleti yarışıÖmer KARÇA / MANAVGAT (Antalya), (DHA) - Antalya'nın Manavgat Bisiklet Günleri kapsamında düzenlenen Side Antik Dağ Bisikleti MTB Yarışması Side Antik Kenti'nde gerçekleştirildi.

Tarihi Apollon Tapınağı ve Side Antik Kenti'nde dağ bisikleti yarışı

Ömer KARÇA/ MANAVGAT (Antalya), (DHA) - Antalya'nın Manavgat Bisiklet Günleri kapsamında düzenlenen Side Antik Dağ Bisikleti MTB Yarışması Side Antik Kenti'nde gerçekleştirildi. Apollon Tapınağı'ndan başlayan yarışmada, sporcular Side'nin tarihi sokaklarından geçerek yarışmayı tamamladı. Yarışma sırasında bir sokak köpeğinin sokaktan geçerken havlaması yarışmacıları korkuttu.

Manavgat Kaymakamlığı'nın himayesinde Manavgat Belediyesi, Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Manavgat Side Turistik Otelciler Birliği Derneği'nin (MASTOB) destekleriyle düzenlenen Manavgat Bisiklet Günleri'nin ilk yarışması olan Side Antik Dağ Bisikleti MTB Yarışması Side Antik Kenti'nde yapıldı. Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 5 ülkeden 35 erkek ve 7 kadın elit sporcunun katıldığı yarışmada, sporcular antik kentin içindeki harabelerden geçerek başlangıç noktası olan Apollon Tapınağı'nda bitiş noktasında yarışı tamamladı.

SOKAK KÖPEĞİNİN SALDIRISI KORKUTTU

Side'nin sokaklarında devam eden yarışmada bir sokak köpeğinin yarışmacılara havlayarak saldırması korkuttu. Zabıta görevlisinin müdahale ettiği sokak köpeği daha sonra sokaktan ayrılarak gözden kayboldu.

BİRİNCİLER UKRAYNA'DAN

Side Antik Dağ Bisikleti MTB Yarışması'nda erkek ve kadınlarda birincilikleri Ukraynalı sporcular kazandı. Erkeklerde Ukrayna Milli Takım sporcusu Oleksandr Koniaiev birinciliği, Türkiye Brissa Spor Kulübü sporcusu Abdulkadir Kelleci ikinciliği, Rusya Samara Spor Kulübü sporcusu Maxim Gogolev üçüncülüğü elde etti. Kadınlarda ise Ukrayna Milli Takım sporcusu Iryna Popova birinciliği, Rusya Samara Spor Kulübü sporcusu Elena Gogoleva ikinciliği yine Ukrayna Milli Takım sporcusu Maria Sherstiuk üçüncülüğü elde etti. Yarışma dereceye girenlere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

SPOR Tarihi Apollon Tapınağı ve Side Antik Kenti'nde dağ bisikleti yarışı
SPOR Tarihi Apollon Tapınağı ve Side Antik Kenti'nde dağ bisikleti yarışı
SPOR Tarihi Apollon Tapınağı ve Side Antik Kenti'nde dağ bisikleti yarışı
SPOR Tarihi Apollon Tapınağı ve Side Antik Kenti'nde dağ bisikleti yarışı
SPOR Tarihi Apollon Tapınağı ve Side Antik Kenti'nde dağ bisikleti yarışı
SPOR Tarihi Apollon Tapınağı ve Side Antik Kenti'nde dağ bisikleti yarışı
SPOR Tarihi Apollon Tapınağı ve Side Antik Kenti'nde dağ bisikleti yarışı
SPOR Tarihi Apollon Tapınağı ve Side Antik Kenti'nde dağ bisikleti yarışı
SPOR Tarihi Apollon Tapınağı ve Side Antik Kenti'nde dağ bisikleti yarışı
SPOR Tarihi Apollon Tapınağı ve Side Antik Kenti'nde dağ bisikleti yarışı
SPOR Tarihi Apollon Tapınağı ve Side Antik Kenti'nde dağ bisikleti yarışı
SPOR Tarihi Apollon Tapınağı ve Side Antik Kenti'nde dağ bisikleti yarışı
SPOR Tarihi Apollon Tapınağı ve Side Antik Kenti'nde dağ bisikleti yarışı
SPOR Tarihi Apollon Tapınağı ve Side Antik Kenti'nde dağ bisikleti yarışı

Apollon Tapınağı, Manavgat, Bisiklet, Antalya, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor SPOR Tarihi Apollon Tapınağı ve Side Antik Kenti'nde dağ bisikleti yarışı - Son Dakika Spor


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