Son Dakika Haberleri: Tarihi Arap Şükrü Sokağında Bulunan Balıkçı Alevlere Teslim Oldu

Tarihi Arap Şükrü Sokağında Bulunan Balıkçı Alevlere Teslim Oldu

32 dakika önce

Bursa'nın tarihi mekanlarından Arap Şükrü sokağında bulunan Bursa'nın sembolü Reşat Balık alevlere teslim oldu.

Tarihi Arap Şükrü Sokağında Bulunan Balıkçı Alevlere Teslim Oldu, System.String[]
Bursa'nın tarihi mekanlarından Arap Şükrü sokağında bulunan Bursa'nın sembolü Reşat Balık alevlere teslim oldu.

Yangın, sabah saat 06.00 sularında Arap Şükrü Sokağında bulunan ve Bursa'nın sembolü haline gelen Reşat Balıkçılık'da meydana geldi. Yoğun yağış ve şiddetli lodos sonucu balıkçının tabelasında meydana gelen elektrik kontağı, tarihi ahşap binayı yarım saat içerisinde küle çevirdi. Yangını gören çevredeki vatandaşlar itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Altıparmak caddesi trafiğe kapatılarak geniş çaplı güvenlik tedbiri alındı. Balıkçının devamında bulunan Arap Şükrü Sokağındaki balıkçılara yangının sıçramaması için itfaiye ekipleri büyük bir gayretle alevlere müdahale etti. Yangın yarım saat içerisinde söndürüldü. İtfaiye ekiplerinin ilk belirlemelerine göre yangının, açık bırakılan balıkçının tabelasında meydana gelen elektrik kontağı sonucu çıktığı belirtildi. Yangını ilk gören ve itfaiye ekiplerine haber veren Ali Turan, " yan tarafta çorba içiyorduk. Aniden bir duman çıktı buradan. 15 yada 20 dakika oldu olmadı eski bir bina olduğu için alevler kısa sürede her yeri kapladı. İtfaiye ve polisi aradık, sağ olsunlar onlarda hemen geldiler. Bu kadarıyla şükürler olsun söndürüldü. Benim gördüğüm balkon tarafında çıktı yangın tabelanın bulunduğu balkondan zaten sonra komple binayı sardı" dedi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 08:01 Kaynak: İHA

Bursa, 3. Sayfa
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