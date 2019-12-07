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Tarihi Arasta esnafından birlik beraberlik kahvaltısı

7 saat önce

Muğla'nın Menteşe İlçesinde bulunan tarihi Arasta Çarşısı esnafı birlik ve beraberlik kahvaltısında bir araya geldi.

Tarihi Arasta esnafından birlik beraberlik kahvaltısı, System.String[]

Muğla'nın Menteşe İlçesinde bulunan tarihi Arasta Çarşısı esnafı birlik ve beraberlik kahvaltısında bir araya geldi.


Tarihi çarşının ortasında sabah saatlerinde masalar kuruldu, kahvaltı hazırlandı. Çarşı esnafı ve vatandaşların katıldığı kahvaltı ile ilgili açıklamalarda bulunan çarşı esnaflarından Meral Eyican, "Bu kahvaltıların ilkini Arasta esnafı arasında birlik beraberlik duygusunu arttırmak amacıyla 2019 Mart ayında gerçekleştirdik. Düzenlediğimiz kahvaltılara katılan yöneticilerle tarihi çarşının gelişmesi hakkında görüşüyoruz. Fikirlerimizi onlara iletebileceğimiz bir organizasyon haline geldi bu kahvaltılar. Bugün ise üçüncüsünü gerçekleştiriyoruz. Bu süreçte yaptıklarımızı esnaf arkadaşlarımızla paylaşarak fikir alışverişinde bulunduk. Ayrıca 2020 yılında yapılması gerekenler üzerinde görüşüldü" dedi.


Birlik ve beraberlik organizasyonlarının kış aylarında tarhana ve keşkek günleri ile devam edeceği belirtildi. - MUĞLA

Menteşe, Sabah, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 12:53 Kaynak: İHA
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