"Tarihi Asansör" sokağına yapılacak yürüyen merdivene mahalleliden pankartlı tepki - Son Dakika

İzmir'in simgelerinden olan Tarihi Asansör'ün üst sokağındaki 60 basamaklı merdivenin yerine yürüyen merdiven projesine karşı çıkan mahalleli, "İzmir'in nostaljik semti Tarihi Asansör'ün dokusunu bozacak yürüyen merdiven istemiyoruz." pankartı astı.

Konak ilçesi Turgut Reis Mahallesi'nde bulunan ve halen Tarihi Asansör olarak hizmet veren yapının üstündeki 308 Sokak'ta, ziyarete gelen vatandaşların da tarihi yapıyla birlikte fotoğraf çektiği 60 basamaktan oluşan merdivenin yerine Büyükşehir Belediyesi yürüyen merdiven yapma kararı aldı.

Projesi hazırlanıp ihalesi yapılan ve çalışmalar için ekiplerin incelemelerde bulunduğu merdiveni istemeyen mahalledeki vatandaşlar, durumu belediye yetkilileriyle görüştü.

Tüm itirazlara rağmen projeden vazgeçilmemesi üzerine mahalledeki vatandaşlar projenin uygulanacağı alana, "İzmir'in nostaljik semti Tarihi Asansör'ün dokusunu bozacak yürüyen merdiven istemiyoruz." pankartı astı.

"Bize 45 santimlik yaya yolu bırakılıyor"

Merdivenlerin olduğu yerde evi bulunan Burcu Çöldür, AA muhabirine, yapılması planlanan yürüyen merdiven projesiyle ilgili fikirlerinin sorulmadığını söyledi.

Evlerinin önünde yürüyen merdiven istemediklerini aktaran Çöldür, şöyle konuştu:

"Burada okul var benim 3 çocuğum buradan okula gidip geliyor. Çocuklar öğlen tatilinde burada trafik olmadığı için evlerine gidip gelebiliyorlar. Burası güvenli. Ayrıca yağmur yağdığında buradan sel gidiyor. O alet hiçbir şekilde burada çalışmaz. Bize 45 santimlik yaya yolu bırakılıyor. Buradan ihtiyaç halinde ambulans, itfaiye gibi hiçbir şey inip çıkamaz. Biz mahalleli olarak bunu istemiyoruz." diye konuştu.

Fevzi Balkan da projeyi duyunca şaşırdıklarını ve yürüyen merdiveni istemediklerini söyledi.

Böyle bir projeye ihtiyaç olmadığını savunan Balkan, şöyle konuştu:

"İzmir'in markası Tarihi Asansör en fazla turist çeken bölgelerden bir tanesi. Bu merdivenlerde de insanlar oturup asansörün fotoğrafını çekiyor, sohbet ediyorlar. Burada gelin ve damatlar da fotoğraf çektiriyor. Buraya bir merdiven yapıldığında sokak ve tarihi asansörün dokusuna hitap etmeyecek, tamamen ucube bir yapı gözükecektir. Yan tarafta okul var ve çocuklar yürüyen merdivenle çıktığı zaman riski var. Bunun bakımını da nasıl yapacaklar cevabı yok. Karşınızda bir muhatap bulamıyorsunuz. Biz de pankart asarak istemediğimizi söyledik."

Balkan, Roma'da da benzer merdivenlerin bulunduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Roma'da İspanyol merdivenleri var ve çiçeklerle donatmışlar. İnsanlar orada oturup keyif alıyor. Siz buraya daha güzel bir ortam oluşturun ki daha çok turist çekin. Belediyemiz bunun aksini yapıyor şu an. Güzelliği bozmakta ve biz buna karşıyız."

Hulusi Seferinoğlu ise merdivenin etrafında çalışmaları görünce merak edip sorduklarını ve proje hakkında bu şekilde bilgileri olduğunu söyledi.

Ucube gibi bir merdiven istemediklerini bildiren Seferinoğlu, "Projeye göre yürüyen merdivenin yan taraflarında 44-45 santimlik yürüme alanları görünüyor. Onu genişletmek için evlerin önlerini kırıp dökmeleri lazım. Bunun altından nasıl kalkacaklar bizim aklımız ermedi. Mahalleli olarak pankart asıp istemediğimizi belirttik." ifadelerini kullandı.