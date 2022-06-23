Tarihi Ataköy Kriteryumu Bisiklet Yarışı, 26 Haziran Pazar Günü Yapılacak - Son Dakika
Üye Girişi

Tarihi Ataköy Kriteryumu Bisiklet Yarışı, 26 Haziran Pazar Günü Yapılacak

23.06.2022 14:14
Tarihi Ataköy Kriteryumu Bisiklet Yarışı, 26 Haziran Pazar Günü Yapılacak

Elli yıl aranın ardından 2021’de yeniden düzenlenen tarihi Ataköy Kriteryumu Bisiklet Yarışı, bu sene de bisiklet tutkunlarının rekabetine sahne olacak. Bisikletçilerin yarışı 26 Haziran Pazar günü yapılacak.

Elli yıl aranın ardından 2021'de yeniden düzenlenen tarihi Ataköy Kriteryumu Bisiklet Yarışı, bu sene de bisiklet tutkunlarının rekabetine sahne olacak. Bisikletçilerin yarışı 26 Haziran Pazar günü yapılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul, şehrin daha aktif ve hareketli hale gelmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Uluslararası Haliç Kürek Yarışları ve İstanbul Sprint Triatlonu ile yaza merhaba diyen İstanbullular, bu hafta sonu ise kökleri 50 yıl öncesine uzanan bir etkinlikte buluşacak.

Ataköy'de seneler önce düzenli olarak yapılan bisiklet yarışları 2021'de Spor İstanbul tarafından yeniden hayata geçirildi. Bisiklet tutkunlarının büyük ilgi gösterdiği Ataköy Kriteryumu Bisiklet Yarışı, bu yıl 26 Haziran Pazar günü Ramazan Yeşil Parkı'nda yapılacak.

Her yaş grubunun farklı zamanlarda start alacağı etkinlikte; ilk yarış saat 08.00'de başlayacak. Yarışmacılar, yaş gruplarına göre farklı mesafeler kat ederek varış çizgisine ulaşacak. Yıldızlar 7,5 km, Gençler 15 km, Masterlar 30 km, Büyükler ise 45 km pedal çevirecek. Dereceye giren sporcular için gerçekleştirilecek ödül töreni sonrası etkinlik sona erecek. Yarış kiti dağıtımı, 25 Haziran Cumartesi günü 10.00-16.00 saatleri arasında Spor İstanbul Genel Müdürlüğü'nde yapılacak.

ETKİNLİK PROGRAM AKIŞI

26 HAZİRAN PAZAR

08.00 Yıldızlar Start

09.00 Gençler Start

10.30 Masterlar Start

12.00 Büyükler Start

13.30 Ödül Töreni

YORUMLAR
500
Dağ bisikleti sporcuları Erzurum'daki yarışlar öncesi ısınma sürüşü yaptı Dağ bisikleti sporcuları Erzurum'daki yarışlar öncesi ısınma sürüşü yaptı MTB CUP Olimpik Dağ Bisikleti Yarışları antrenmanı nefes kesti (dron görüntü) MTB CUP Olimpik Dağ Bisikleti Yarışları antrenmanı nefes kesti (dron görüntü)
Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tarihi Ataköy Kriteryumu Bisiklet Yarışı, 26 Haziran Pazar Günü Yapılacak - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
14:08 Johnny Depp'i aldatan Amber Heard'ın ünlü modelle asansörde öpüştüğü görüntüler ortaya çıktı!
14:05 Merkez Bankası, haziran ayında da faizi yüzde 14'te sabit bıraktı!
13:52 Erdoğan-Selman görüşmesinin detayları ortaya çıktı: Örtülü ambargo kaldırılıyor, iki ülke arasında swap anlaşması yolda
13:46 Galatasaray taraftarını mutlu edecek açıklama Erden Timur'dan geldi: Transferler ucuza değil, para verilmesi gereken yerde verilecek
13:43 Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Okan Buruk oldu! Emre Belözoğlu'ndan duygusal mesaj
13:13 Şehitlerin naaşlarının geçişi esnasında caddedeki polisler ve vatandaşlar sıraya geçerek selama durdu!
13:04 Marmaris'te orman yangınındaki son durumu Bakan Kirişçi paylaştı: Yaklaşık 3 bin hektarlık alan yangından etkilendi
12:50 Şarkıcı İrem Derici'den "Minnacık bedene o göğüsleri nasıl yaptın?" diyen takipçisine çok net cevap: Parayla
12:34 Girdiği 3 farklı iş yerine esnafa saldıran kadın, seyir halindeki aracın üzerine atlayarak ortalığı birbirine kattı
12:29 Kurtlar Vadisi'nin Kılıç'ı Attila Olgaç: Necati Şaşmaz'la ilgili çıkan tarikat haberleri sonrası ayrılacaktık, iki misli para verdiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2022 14:18:20. #1.11#
SON DAKİKA: Tarihi Ataköy Kriteryumu Bisiklet Yarışı, 26 Haziran Pazar Günü Yapılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement