Tarihi Avrasya Pazarı Projesi için imzalar atıldı - Son Dakika

Trabzon için önemli bir yere sahip, tarihi Avrasya Pazarı Projesi için sözleşme imza töreni düzenlendi. Yap-işlet-devret modeliyle hayata geçirilecek projenin Trabzon'a hayırlı olmasını dileyen Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, "Tarihi Avrasya Pazarı, yeni yerinde daha iyi şartlarda varlığını sürdürecek" dedi.

Moloz mevkisinde inşa edilen caminin çevresinde Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak yeni yaşam ve rekreasyon alanında faaliyet gösterecek Avrasya Pazarı için Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Avrasya Pazarı Esnafları Koruma, Güçlendirme ve Kalkındırma Derneği arasında sözleşme imzalandı. Meydan tarihi binada gerçekleştirilen imza törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AK Parti Ortahisar İlçe Başkanı Selahattin Çebi, Dernek Başkanı Muzaffer Beşinci, daire başkanları, dernek üyeleri ve basın mensupları katıldı.

İmza töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, uzun yıllardır Trabzon'un gündeminde olan Avrasya Pazarı'nda nihayet sona geldiklerini belirterek, "Biliyorsunuz ben prensip olarak iş somutlaşmadan, ete kemiğe bürünmeden kamuoyu ile bu tür projeleri paylaşmıyorum. Belli bir noktaya geldiğimizde, iş ihalesi, sözleşmesi ve kaynağı ile her bakımdan ortaya çıktıktan sonra projeleri kamuoyu ile paylaşıyorum. İşte Avrasya Pazarı da çok şükür 2 yıllık yoğun bir gayretin neticesinde, ortak bir çabanın ürünü olarak bugün ete kemiğe bürünmüş vaziyette kamuoyunun bilgisine sunulacak duruma gelmiştir" dedi.

"Avrasya Pazarı inşallah bir daha uzun yıllar yerinden kalkmamak üzere Trabzon'umuza hizmet edecek"

Dernek Başkanı Muzaffer Beşinci ile çok yakın teşviki mesai içerisinde çalıştıklarını da dile getiren Başkan Zorluoğlu, "Gerçekten zaman zaman çok zorlandığımız, hatta bazen umutsuzluğa düştüğümüz anlar oldu. Ama hiçbir zaman ümidimizi kaybetmedik. Avrasya Pazarı'nı ve 300'ün üzerindeki esnafımızı inşallah çok daha modern, çok daha güzel, çok daha konforlu bir şekilde ticaret yapabilecekleri bir alana kavuşturacağız dedik ve dirayetli bir şekilde bu konunun üzerinde durduk. Hakikaten bugün burada sizlerle büyük bir keyifle paylaşıyorum ki Avrasya Pazarı inşallah bir daha uzun yıllar yerinden kalkmamak üzere Trabzon'umuza, Trabzon'umuzun ticaretine ve Trabzon'umuzu ziyaret eden yerli yabancı turistlerimize en iyi şekilde hizmet verecek bir noktada ve yapıda bundan sonra yoluna devam edecek" ifadelerini kullandı.

Avrasya Pazarı Esnafları Koruma, Güçlendirme ve Kalkındırma Derneği Başkanı Muzaffer Beşinci ise 32 yıllık geçmişe sahip olan tarihi Avrasya Pazarı'nın bölgenin turizm, kültürel değeri olmakla birlikte şu andan itibaren tarihi misyona sahip olacağını belirterek, "2004 yılından bu yana hak ettiğimiz lokasyon ve mekana sahip olamadığımız için pazar esnafı olarak ticari, maddi ve sosyolojik anlamda bugüne kadar ciddi aşılması zor sıkıntılar çekmek zorunda kaldık. Ta ki Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanımız Murat Zorluoğlu elimizden tutana kadar. Bugünlere gelmek için çok sabrettik ve 32 yıllık bir sabrın mutlaka bir mükafatı olacaktır dedik. Şükürler olsun ki artık tarihi Avrasya Pazarımız layık olduğu lokasyona, değere, mekana kavuşuyor. Biz esnaflar olarak kendi imkanlarımızla buranın yapımını üstlendik. Yapılan bu güzel hizmet aynı zamanda 1500'den fazla insana ekmek kapısı olacak. Yanında da Trabzon'da ilk defa böylesine büyük bir sosyal sorumluluk projesi de gerçekleşmiş oluyor" diye konuştu.

"O sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz"

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ise "Avrasya Pazarımızı defalarca ziyaret ettim. Maalesef o zamanki süreçte çözüm noktasında adım atamadık. Bu konuyu ben İçişleri Bakanımızla da paylaştım. Süleyman Soylu bakanımız, pazar esnafına bu sorunun çözümü için söz vermemi istedi. Kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanımızın adaylık döneminde, onun yönetim anlayışına güvenerek, bu sorunu enine boyuna kendisine aktardım. Başkanımızla bir gün ziyaret kararı aldık ve seçimlerden 1 - 2 gün önce esnaflarımızla bir araya geldik. Orada biz aktardık, esnaflarımız aktardı ve kıymetli Başkanımız Murat Zorluoğlu Bey'de kanaat oluştu ve orada bir söz verdi. Şu an o sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu sorunu çözmemiz lazımdı ve çözdük. Bu sürece ilk baştan itibaren çok yakın ilgi gösteren kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu da, "Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Yerel seçimlerden önce beraber kahvaltıda buluştuk ve Sayın Başkanımız orada bu sorunu çözeceği ile ilgili söz vermişti. Bu sözün yerine getirilmesinden çok büyük mutluluk duyuyorum. AK Belediyeciliğin güzel bir örneğini ortaya koyması nedeniyle Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Ortahisar Belediye Başkanımıza, Sayın Bakanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Zorluoğlu konuşmaların ardından Moloz mevkisinde inşa edilen caminin çevresinde Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak yeni yaşam ve rekreasyon alanı ile ilgili detaylı bilgi verdi. - TRABZON