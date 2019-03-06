Tarihi Aya Vukla Kilisesinde Tiyatro Oyunu

Oyun Basmane'de yer alan ve 1886 yılında inşa edilen Aya Vukla, diğer adıyla Aziz Vukolos Kilisesi'nde ücretsiz olarak oynanacak.

GEORGE ORWELL "1984" adlı romanı kaleme aldığında 2. dünya savaşı bitmiş ve soğuk savaş yılları başlamıştı. kapitalizm ve sosyalizm arasındaki bu savaş dönemin düşünür ve sanatçılarında karamsar bir korkutucu bir gelecek tasarımına sebep olmuştur. George ORWELL'in "1984" distopyası 1984 yılında gerçekleşmemiş olsa bile yaratmış olduğu otorite ve korku figürleri ile günümüzde sanat ve edebiyat dünyasında halen etkisini sürdürmektedir.

21. yüzyıl internet teknolojileri, gelişmiş bilgisayarlar, dijital veri akışının hızı ve mobil iletişim araçları sayesinde belki "1984" distopyasının teknolojisini çok gerilerde bıraktık, ama korkularımız bitti mi? Her an kameralar ile gözlendiğimize dair duyduğumuz huzursuzluk, kendi elimizle paylaştığımız video ve fotoğraflar "Büyük Birader"in bizi izleme metodlarını yeni bir boyuta getirdi.

"Sürüm: 1.9.84" : George Orwell'in "1984" tasarımını 2084 yılına taşıyarak yakın gelecekte teknolojinin esiri olan 21. yüzyıl insanının ne tür bir dünya tasarımı ile karşı karşıya kalabileceğini tartışmaya açıyor.

İngiliz roman yazarı George Orwell tarafından yazılan "1984" adlı roman Tiyatrohane Dramaturgi Ekibinde yer alan 5 kişilik ekip tarafından güncel bir bakış açısı ile sahneye uyarlanmıştır. Tüm teknolojik gelişmeler ve değişen dünyanın gerçekleri ışığında "Sürüm 1.9.84" oyunu Erk Bilgiç'in çarpıcı rejisi ve Monique Masius'un koreografileri ile seyirciyi derinden sarsıyor.

Oyunda Totaliter ve baskıcı bir iktidarın kontrolünde olan Okyanusya toplumu anlatılıyor. Toplum, parti ve onun lideri Büyük Birader'in diktatörlüğünde sınıflara ayrılmıştır. Hiyerarşik sınıflamada ortalarda yer alan bir memur olan Winston Smith'in gözünden baskı altında yaşayan Okyanusya toplumu anlatılır.

Geçmişi kontrol eden geleceği kontrol eder. Bugünü kontrol eden geçmişi de kontrol eder. Halk iletişim araçları ile gerçekten farklı durumlara inandırılır. Devletin yenilgileri bile propaganda yayınlarıyla birer destan gibi gösterilmektedir. Parti her türlü bilginin kontrolünü elinde tutarak her bilgiyi değiştirebilir.

YÖNETMEN: ERK BİLGİÇ

YÖNETMEN YARDIMCISI: MURAT SÖNMEZ

DRAMATURGİ EKİBİ: MÜGE KÖKDAMAR-MÜZEYYEN KELLEY-NEJLA IŞIKTEL-ERK BİLGİÇ-MURAT SÖNMEZ

SAHNE VE KOSTÜM TASARIMI: HALUK BÖLÜKBAŞI

KOREOGRAFİ: MONİQUE MASİUS

AFİŞ TASARIMI: MELİKE ÇERÇİOĞLU BİLGİÇ

OYUNCULAR: GÖKHAN KONUK-HALDUN KAYA-İLKER YILDIRIM-İNCİ İLKTUĞ-MELEK DENİZ SÜRER - MELİKE BİLGİÇ-MÜGE KÖKDAMAR-NEJLA IŞIKTEL-NURSEN EREN-ILGIM BOYACI-YEŞİM YEŞİLDAL -GİZEM KURT

Aya Vukla (Aziz Vukolos) Kilisesi

Adres: Etiler Mahallesi, 1281. Sk. 11 A, 35240 Konak/İzmir

1886 da inşa edilen kendi adıyla anılan mahallede yani günümüzde Kapılar semti, Etiler Mahallesi, 1257, 1274 ve 1281 arasındaki alanda yer alan bulunan Ortodoks Rum Kilisesidir. 1922 yılındaki büyük İzmir yangını sırasında şehirde bulunan diğer Rum Kiliseleri yanmasına rağmen Ayavukla Kilisesi bu yangından etkilenmedi. Daha sonra mübadele ile Rumların İzmir'den ayrılmasından sonra işlevini kaybedip boş durumda kaldı. Bina 1927 yılı Şubat ayında İzmir Arkeoloji Müzesi olarak düzenlenir ve bu durum 1951 yılında Kültürpark'taki müze binası açılıncaya kadar sürmüştür. 'Gözlü Kilise' olarak ta anılan yapı, daha sonraları depo olarak kullanılmış ve bir dönemde İzmir Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü'ne tahsis edilmiştir. Son yıllarda bakımsız ve harap durumda olan kilisede uygulanan son teknoloji restorasyon çalışmaları ile boya tabakalarının ardında gizli kalmış olan Hz. İsa figürü, Altın Ağızlı Aziz Yuhanna ile melekler Mikail ve Cebrail'i sembolize eden duvar resimleri de yeniden gün yüzüne çıkarıldı. Kilisenin müştemilat binası 'İzmir Basın Müzesi' olarak düzenlenerek hizmete sunulmuştur. İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC) ve Ege Üniversitesi (EÜ) işbirliğiyle şehre kazandırılan Basın Müzesi'nde basın tarihi açısından önem taşıyan olay ve isimlere ilişkin anıları da canlandıracak olan sergilenenler arasında gazeteci Metin Göktepe'nin kazağı, Uğur Mumcu'nun ilk bilgisayarı ve Abdi İpekçi'nin daktilosu da yer almaktadır. Kilise kültür ve sanat etkinliklerinde kullanılmaktadır.