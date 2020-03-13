Tarihi Ayasofya Müzesi dezenfekte edildi - Son Dakika

Tarihi Ayasofya Müzesi dezenfekte edildi
6 saat önce
Fatih Belediyesi tarafından oluşturulan ekip, virüs kaynaklı salgın hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla Tarihi Ayasofya Müzesi'ni dezenfekte etti.
Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 08:35 Kaynak: İHA
Fatih Belediyesi tarafından oluşturulan ekip, virüs kaynaklı salgın hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla Tarihi Ayasofya Müzesi'ni dezenfekte etti.
Fatih Belediyesi tarafından oluşturulan ekip, virüs kaynaklı salgın hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla Sultanahmet Meydanı'ndaki Tarihi Ayasofya Müzesi'ni dezenfekte etti.
Ekipler özel kıyafet giyerek korona virüs önlemleri kapsamında Tarihi Ayasofya Müzesi'nin her köşesini didik didik temizledi.
(Selim Bayraktar/İHA)
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